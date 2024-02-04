Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تركيا تعلن استهداف مواقع شمالي العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الفرفرية وطفح الفراشة.. امراض خفية تظهرها علامات على البشرة

منوعات

2024-02-04 | 08:25
الفرفرية وطفح الفراشة.. امراض خفية تظهرها علامات على البشرة
398 مشاهدة

ذكر موقع "سينس أليرت" المتخصص بالمواضيع الصحية والعلمية، في تقرير مطول أن علامات على البشرة يمكن أن تعتبر مؤشرا لأمراض خفية، مستعرضا بعض الأمثلة على ذلك.

ويمثل الجلد حوالي 15 في المئة من كتلة الجسم، وهو من أكبر المكونات وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان.

ومع ذلك، غالبا ما يتم التغاضي عن العديد من وظائف الجلد، فهو يعتبر واقي من الشمس، ودرع ضد الجراثيم، وخزان لفيتامين د ووسيلة لتنظيم درجة حرارة الجسم بإحكام.

وكونه أكثر المكونات وضوحا، يوفر الجلد أيضا رؤية لأنسجة الجسم التي يحميها. لذا، لا يجب التفكير في البشرة من الناحية الجمالية فقط، ولكن أيضا على أنها انعكاس للحالة الصحية، حيث يمكن رؤية اضطرابات الأمعاء والدم والهرمونات وحتى القلب لأول مرة، حيث يمكن أن تظهر على شكل طفح جلدي.

النقطة المركزة
القراد (نوع من الحشرات) يعتبر من المخلوقات المزعجة، ولن يرغب أحد في أن تعود معه هذه الحشرة إلى منزله بعد المشي في الريف مثلا.

وفي حين أن الغالبية العظمى من لدغات القراد لن تجعل الشخص مريضا، إلا أن هناك طفحا جلديا واحدا يجب أن يدفع المصاب لزيارة الطبيب إذا لاحظه.

الحمامى المهاجرة (طفح جلدي قادر على التوسع بسرعة عبر الجلد)، هو السمة المميزة لمرض لايم، وهو مرض بكتيري قد يكون شديد الخطورة. يشكل هذا الطفح الجلدي نمطا للنقطة المركزة.

وينصح باليقظة لبضعة أسابيع بعد التعرض للدغة، للتأكد من أن هذا الطفح الجلدي لا يظهر، خاصة إذا تمت ملاحظة وجود كتلة حمراء لم تكن موجودة من قبل، أو إذا كان على المصاب يريد إزالة القراد من جلده. ويجب أيضا مراقبة الأعراض الأخرى المرتبطة بمرض لايم، مثل درجات الحرارة المتأرجحة وآلام العضلات والمفاصل والصداع.

ويتم علاج هذه الحالة بالمضادات الحيوية، والتي يمكن أن تمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد، بما في ذلك أعراض التعب المزمن.

الفرفرية
تعرف الفرفرية (أو الطفح الجلدي النزفي) بأنها بقع ذات لون أرجواني تتم ملاحظتها غالبا على سطح الجلد ولكنها تظهر أيضا على أعضاء الجسم الأخرى.

واسم هذا الطفح الجلدي مشتق من الرخويات التي كانت تستخدم لصنع صبغة أرجوانية.

وتشير الفرفرية إلى طفح جلدي من النقاط الأرجوانية أو الحمراء الصغيرة. السبب هو تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد (الأدمة).

وتشير الفرفرية إلى وجود مشكلة إما في جدران الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد أو في الدم الموجود بداخلها. قد يكون هذا بسبب نقص في الصفائح الدموية، أو حالة مناعة ذاتية حيث ينقلب الجسم على نفسه ويهاجم خلاياه.

وفي أسوأ الأحوال، قد تشير الفرفرية إلى حالة تسمم الدم التي تهدد الحياة، حيث تنتشر العدوى إلى مجرى الدم - ربما من الرئتين أو الكليتين أو حتى من الجلد نفسه.

العناكب الجلدية
يمكن أن يتخذ الطفح الجلدي أيضا أشكالا يمكن التعرف عليها.

تمثل الوحمة العنكبوتية مشكلة داخل شرايين الجلد (الشرايين الصغيرة التي تزود الجلد بالدم). تفتح الشرايين وتغلق للتحكم في فقدان الحرارة من سطح الجسم. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تعلق وتبقى مفتوحة، وسيظهر الطفح بما يشبه العنكبوت.

والشريان المفتوح هو جسم العنكبوت، والشعيرات الدموية الأصغر حجما والمنتشرة في كل الاتجاهات هي الأرجل الخيطية.

في كثير من الأحيان، تكون هذه الوحمة حميدة ولا ترتبط بأي حالة محددة، خاصة إذا كان لدى المصاب واحدة أو اثنتين فقط. ومع ذلك، تشير أكثر من ثلاث وحمات إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الدورة الدموية، وغالبا ما يكون ذلك بسبب أمراض الكبد أو بسبب التغيرات الهرمونية التي تظهر أثناء الحمل. وينصح بمعالجة السبب الأساسي، وغالبا ما تختفي الوحمات بمرور الوقت، على الرغم من أنها قد تستمر أو تعاود الظهور لاحقا.

الشواك الأسود
هو حالة مرضية تتسم بوجود مناطق داكنة وسميكة ومخملية في ثنايا الجسم وتجاعيده. ويؤثر ذلك في الغالب في الإبطين والأربية والرقبة. يظهر الشواك الأسود عادة على المصابين بالسمنة. وفي أحيان نادرة، يمكن أن يكون الشواك الأسود علامة على وجود خلايا سرطانية في عضو داخلي، مثل المعدة أو الكبد، وفقا لـ"مايو كلينك".

وقد تشير التغيرات في ثنايا الجلد (عادة حول الإبطين أو الرقبة) - خاصة إذا أصبحت سميكة ومخملية عند اللمس - إلى حالة تعرف باسم الشواك الأسود. ويظهر مظهر الجلد "المخملي الأسود" بشكل أكثر شيوعا في البشرة الداكنة.

عادة ترتبط هذه الحالة باضطرابات التغذية، مثل مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات. إذا تم علاج أي من هذه الحالات بنجاح، فقد يتلاشى الشواك الأسود.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان المعدة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند المرضى المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.

طفح الفراشة
حتى اضطرابات القلب يمكن أن تكون مرئية على الجلد. وتلعب صمامات القلب دورا مهما في توجيه الدم بشكل صحيح عبر القلب ومنع التدفق العكسي. في بعض الأحيان يمكن أن يضيق الصمام الموجود بين حجرات الجانب الأيسر من القلب (الصمام التاجي)، مما يتسبب في تدهور بوظيفة القلب. الاستجابة الطبيعية للجسم هي الحفاظ على حجم الدم الأساسي، وإيقاف التدفق نحو الجلد.

ويمكن أن يؤدي تأثير ذلك إلى ظهور طفح جلدي أرجواني-أحمر، يصل إلى أعلى الخدين والأنف، مثل أجنحة الفراشة الممدودة، وقد يؤشر لضرر لحق بالقلب والأوعية، وقد تستمر هذه الحالة على الرغم من العلاج.

ويلفت التقرير إلى أنه من المهم الانتباه للبشرة، لأن أي تغير في اللون أو ظهور طفح وتغييرات في النسيج، قد تشير إلى أن شيئا ما يحدث تحت الجلد.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
Play
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
رحال
Play
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
Play
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
Play
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Play
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
Play
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Play
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
Play
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
علناً
Play
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
Play
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
Play
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
Play
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
رحال
Play
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
Play
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
Play
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Play
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
Play
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Play
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
Play
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
علناً
Play
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
Play
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
Play
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31

برجك للسنة الجديدة

خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.