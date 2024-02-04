رائد فضاء روسي يحطم رقما قياسيا عالميا

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن "كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يسجل إجمالي ألف يوم في الفضاء في الخامس من حزيران، و1110 أيام بحلول نهاية ايلول".وقال كونونينكو لوكالة تاس في مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض: "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".وأضاف: "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي".وانطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى المحطة الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24.وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاونا بين الولايات المتحدة وروسيا. وفي ديسمبر، أعلنت روسكوزموس تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية مع وكالة ناسا حتى 2025.وانهارت العلاقات في مجالات أخرى بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريباً.