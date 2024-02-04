بينها الآم الرقبة والكتف.. ماهي اعراض النوبة القلبية للنساء

وبات عدد الأشخاص الذي تفتك بهم يفوق أي وقت مضى، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بأكثر من مليوني حالة منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقرب من 9 ملايين حالة وفاة عام 2019، وفق المنظمة.وأمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة، إذ تقتل أكثر من 300 ألف امرأة سنويا، ومع ذلك فإن حوالي نصف النساء فقط على دراية بمخاطر النوبات القلبية وعلاماتها وأعراضها، وفق شبكة "سي بي أس".وتحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى بشرايين القلب (الشرايين التاجية)، وفق مايو كلينك. ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.ويمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.ونشرت "سي بي أس" تقريرا عن أعراض النوبات القلبية التي تحدث للنساء التي يجب الانتباه إليها،وقال الدكتور جون لابوك، طبيب الأمراض الباطنية، للقناة إن الأعراض الأكثر شيوعا للنوبات القلبية تشمل ألم صدر، وضيق التنفس، وهناك أعراض غير نمطية تشمل الغثيان، والقيء، والشعور بالتعب، والألم في الفك أو الظهر أو مناطق أخرى من الجسم.وتقول "مايو كلينك" عن الأعراض غير النمطية: "قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر".ويشير تقرير القناة الأميركية إلى عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب وهي ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارفاع نسبة الكوليسترول ، وعدم النشاط البدني.وينصح الطبيب بأن تكون للنساء على دراية بالأرقام المتعلقة بعوامل الخطر هذه في وقت مبكر من العمر، وعدم الانتظار حتى الإصابة بها لمتابعتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي.وقال لابوك: "يجب أن يكون هذا أمرا مستداما مدى الحياة. لذلك، ومنذ الولادة، يجب ممارسة عادات صحية والحفاظ على وزن صحي ومعرفة أرقامك".