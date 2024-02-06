30% منهن في أمريكا لوحدها.. ترتيب الدول بعدد "المليارديرات" الإناث

وبحسب الدراسة التي أجرتها "سيو ورلد"، فأن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من المليارديرات الإناث، تليها مباشرة الصين وألمانيا وإيطاليا، ويبلغ عدد المليارديرات في الولايات المتحدة 2.7 مرة أكثر من الصين، وبينما هناك 2516 مليارديرًا في العالم، لكن 322 فقط من النساء.وهذه قائمة المليارديرات في العالم لعام 2024 بحسب الدول: