بفيديو قصير.. ماسك يثير التشويق والتكهنات حول مصير منصة "أكس"

ونشر مالك موقع التواصل الشهير، فيديو قصير على حسابه مع موسيقى تشويقية، للوغو "إكس" مكتوب تحته "The everythin App"، أي تطبيق "كل شيء".

ما أشعل موجة من التعليقات على تلك التغريدة الغامضة والمقتضبة.إذ تساءل البعض إن كان هذا التطبيق سيمشل الدفع "Xpay" على غرار " Apple pay" .بينما رأى أحد المعلقين الظرفاء أن "أعداء ماسك ومنافسيه يرتعدون خوفاً".وكان الملياردير الأميركي المثير للجدل الذي تملك موقع "تويتر" الشهير 2022 أكد رغبته في تحويل تلك المنصة بشكل كامل.وألمح مراراً إلى إطلاق ما سمّاه "تطبيقا لكل شيء" الذي يشمل إلى جانب "التغريد" ونشر مقابلات وتقارير صحافية، تقديم خدمات عديدة واسعة للمستخدم من ضمنها إمكانية الدفع والشراء إلكترونياً، على غرار تطبيق "wechat" في الصين وغيره من التطبيقات التي توصف عادة بالخارقة، لكثرة الخدمات التي تتضمنها.فهل سنرى قريباً تطبيق ماسك الخارق يبصر النور؟!