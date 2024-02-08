مولود كل 15.4 ثانية.. الساعة السكانية في مصر تسجل رقما جديدا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-481124-638429925889464788.jpg
مولود كل 15.4 ثانية.. الساعة السكانية في مصر تسجل رقما جديدا
منوعات
2024-02-08 | 07:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
702 مشاهدة
أكدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن عدد السكان بالداخل سجل رقما جديدا.
ودقت الساعة السكانية بعدما بلغ عدد سكان البلاد في الداخل 106ملايين نسمة اليوم الخميس، حيث بلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة يوم 3 حزيران 2023.
وقال الجهاز في بيان اليوم إنه "مع بلوغ عدد السكان 106 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 250 يوما (8 شهور و10 أيام)، مشيرا إلى أنه يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوما مقابل 245 يوما خلال المليون السابق، و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولودا مقابل 5683 مولودا خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة و6089 مولودا للوصول إلى 104 ملايين نسمة".
ونوه بأن "عدد المواليد بلغ 1.399 مليون خلال الفترة من 3 حزيران 2023 إلى 8 شباط 2024 بمتوســط 5599 مولودا يوميا و233 مولودا كل ساعة و4 مواليد تقريباً في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 15.4 ثانية".
وتابع الجهاز أنه "وفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب".
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية إذ انخفض معـدل الإنـجاب من (3.5) مولود لكل سيدة عام 2014 إلى (2.85) مولود لكل سيدة عام 2021 وأخيراً (2.76) مولود لكل سيدة عام 2022.
وأشار إلى انه "بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا تمثل تحديا كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، وعلى المستوى الأمني أيضاً وتستنزف موارد الدولة وتقف عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي".
وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالة ثباتها على 2.76 طفل لكل سيدة إلى وصول عدد سكان مصر إلى117 مليون نسمة عام 2030 و157 مليون نسمة عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 116 مليون نسمة عـام 2030 و 144 مليون نسمة عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق مليون نسمة عام 2030 و13 مليون نسمة عام 2050 حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
دوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد (فيديو)
أمن
66.38%
14:01 | 2024-02-07
دوي انفجار لم تعرف طبيعته شرقي بغداد (فيديو)
14:01 | 2024-02-07
أول تعليق حكومي على انفجار شرقي بغداد
أمن
16.54%
15:14 | 2024-02-07
أول تعليق حكومي على انفجار شرقي بغداد
15:14 | 2024-02-07
بلاسخارت تودع العراق بكلمة "رومانسية".. هل المغادرة مرتبطة بـ"فضيحة المقاولين"؟
سياسة
8.59%
00:30 | 2024-02-07
بلاسخارت تودع العراق بكلمة "رومانسية".. هل المغادرة مرتبطة بـ"فضيحة المقاولين"؟
00:30 | 2024-02-07
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "من جانب واحد" في العراق
دوليات
8.49%
16:27 | 2024-02-07
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "من جانب واحد" في العراق
16:27 | 2024-02-07
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
Morning Live
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
ناس وناس
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
ناس وناس
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
52 دقيقة
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
52 دقيقة
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
Morning Live
معاناة الرجل في المهن النسائية - حلقة ٢١٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-08
ناس وناس
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
ناس وناس
قضاء الشرقاط في صلاح الدين - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-08
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية... حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
52 دقيقة
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
52 دقيقة
ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2024 | 2024
12:40 | 2024-02-07
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
Celebrity
النجم العراقي قيس هشام - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-05
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
عشرين
العراق يواجه النيران بـأضعف الإيمان! - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
خط أحمر
جريمة احتيال لأشهر بهدف ابتزاز مواطن باربعة مليارات دينار في كربلاء - الحلقة ٣٩ | الموسم 6
15:30 | 2024-02-04
لقطات
بسبب كبر سني طلعوني من المدرسة بدون حقوق | ناس وناس
17:00 | 2024-02-03
لقطات
بسبب كبر سني طلعوني من المدرسة بدون حقوق | ناس وناس
17:00 | 2024-02-03
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.