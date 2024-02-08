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10 أصوات اذا أصدرها جسمك عليك زيارة الطبيب.. هل تعرفها؟

منوعات

2024-02-08 | 13:16
10 أصوات اذا أصدرها جسمك عليك زيارة الطبيب.. هل تعرفها؟
2,346 مشاهدة

يصدر الجسم بين الحين والآخر بعض الأصوات الغريبة التي لا يمكن التحكم فيها، مثل الصرير أو فرقعة الأصابع، وهو أمر لا يدعو للقلق عادة.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأصوات اللاإرادية التي يصدرها جسمك قد تكون في بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة ما، ولذلك سيكون من المفيد معرفة سبب تلك الأصوات المقلقة، ومتى يتطلب الأمر زيارة الطبيب.

1. قرقرة البطن
إذا أصدرت معدتك صوت قرقرة عاليا، فعادة ما تفترض أن ذلك بسبب الجوع. لكن معدتك قد تصدر هذه الأصوات أيضا بعد تناول الطعام، ما يشير إلى أن المعدة والأمعاء تدفع السوائل والطعام عبر الجهاز الهضمي، وفقا لما ذكرته جامعة هارفارد هيلث.

ولكن إذا كان هذا الصوت مصحوبا بألم أو تورم أو حمى، فقد يعني هذا أنك تعاني من عدوى في المعدة أو مشكلة أخرى تتطلب مراجعة الطبيب.

2. اللهاث في الليل
يعد الشخير مشكلة ليلية شائعة جدا ولا يكون عادة علامة على وجود شيء خطير. ولكن إذا استيقظت وأنت تلهث، أو شعر شريكك بالقلق من أن تنفسك يبدو وكأنه يتوقف أثناء النوم، فربما أنت تعاني من حالة تسمى انقطاع النفس النومي.
وإذا كنت تشعر بأعراض مثل التعب الشديد طوال اليوم على الرغم من حصولك على قدر كبير من الراحة، وصعوبة في التركيز والاستيقاظ مع شعور بالصداع، فأنت بحاجة إلى التحدث إلى الطبيب العام، حيث يمكن أن يكون انقطاع النفس النومي خطيرا ويزيد من احتمالية الإصابة بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والاكتئاب وحتى الإصابة بالسكتة الدماغية.

3. فرقعة الكاحلين والركبتين
قال ديفيد جير، مدير الطب الرياضي في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية، إن فرقعة وطقطقة الركبتين والكاحلين يمكن أن يكون نتيجة لطقطقة الأوتار فوق المفاصل، أو تحولات في السوائل التي تفرقع فقاعات الغاز، أو تحرك المفاصل خارج مسارها. وينصح بمراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم أو تورم أو انقباض مصاحب لهذه الأصوات، أو إذا شعرت بعدم القدرة على ممارسة الرياضة.

4. صفير الأنف
عادة ما يعني إصدار الأنف صفيرا عند التنفس أنك مصاب بالزكام أو أن أنفك مسدود، حيث يضيّق المخاط المساحة الموجودة في أنفك ويتحرك الهواء من خلالها.
ولكن إذا بدأ هذا الصوت بعد الإصابة أو إدخال الإصبع بقوة في الأنف، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود ثقب في الحاجز الأنفي، وهو ثقب في الجدار بين الممرات الأنفية. وهذا بالتأكيد يتطلب زيارة الطبيب.

5. طقطقة عظم الفك
قال جيمس فان إيس، الأستاذ المساعد في جراحة الفم والوجه والفكين في "مايو كلينك"، إن الطقطقة والفرقعة في عظم الفك قد تعني أن المفصل أو الغضروف في الفك العلوي والسفلي قد يكون خارج المحاذاة. ولا داعي للقلق بشأن ذلك إلا إذا انغلق الفك أو لا يفتح ويغلق بالكامل.

6. طنين في الأذنين
يمكن أن تسمع صوت الرنين أو الصفير أو الطنين في إحدى أذنيك أو كلتيهما بين الحين والآخر، ولكن يجب عليك مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من طنين الأذن بانتظام أو إذا كان الوضع يزداد سوءا أو يؤثر على نومك أو تركيزك ويجعلك تشعر بالقلق.
وقد يكون السبب هو التهاب الأذن أو تراكم الشمع، ولكنه قد يكون أيضا علامة على فقدان السمع.

7. تسمع نبضات قلبك في أذنيك
تنبض قلوبنا باستمرار، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة حمراء إذا بدأت فجأة في سماعها في أذنيك.
وتُسمى هذه الحالة بالطنين النابض، وهي ناجمة عن تغير في تدفق الدم في الأوعية القريبة من أذنيك.
ويمكن أن تحدث زيادة تدفق الدم عند ممارسة التمارين الرياضية بشكل مجهد أو عند الحامل، أو المعاناة من فقر الدم الشديد أو فرط نشاط الغدة الدرقية، وفقا لموقع Tinnitus UK.
وأضاف الموقع أنه في بعض الحالات، قد تكون التغيرات في تدفق الدم ناجمة أيضا عن تصلب الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم أو أورام في الرأس والرقبة. ولذلك يوصي الخبراء أي شخص يعاني من طنين الأذن النابض بزيارة الطبيب للتشخيص، لأن الطنين النابض يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية.

8. النقر في حلقك
قد يكون صوت النقر الصادر من حلقك علامة على وجود أمراض عصبية تؤثر على التحكم في العضلات، مثل مرض باركنسون.
ويمكن أيضا أن يكون سببه زيادة في غضروف الغدة الدرقية الذي يمكن للطبيب إزالته جراحيا.
ويجب زيارة الطبيب إذا لاحظت أن حلقك ينقر عند البلع، وفقا لمارشال سميث، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب بجامعة يوتا.

9. صوت مزعج وقوي في الرأس
هل تفاجأ أحيانا بصوت عال أثناء النوم أو الاستيقاظ؟، هذا قد يعني أن لديك حالة تحمل اسما مثيرا: متلازمة الرأس المنفجر.
ويقول المصابون بهذه الحالة إن الأصوات تبدو مثل انفجارات عنيفة، وتيارات كهربائية، وتصفيق، وألعاب نارية، وبرق، وفقا لمراجعة نُشرت في مجلة Sleep Medicine Reviews.
وتوضح مؤسسة النوم البريطانية أن هذه النوبات المخيفة تميل إلى الاستمرار لثانية أو ثانيتين فقط، وعلى الرغم من أنها قد تتسبب في الحرمان من النوم، إلا أنها لا تضر الصحة من الناحية الفنية.

10. السعال والصفير في نفس الوقت
نعاني جميعا من السعال ونزلات البرد في وقت ما على مدار العام. ولكن إذا لاحظت أنك تصدر صوت صفير أثناء السعال، فقد يعني ذلك أنك مصاب بالربو، وهذا ما يستدعي زيارة الطبيب.
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