فرصة للانتقام في عيد الحب لأصحاب القلوب المحطمة

وقد يُذكّر هذا اليوم بعض الأشخاص بـ"قلبهم المكسور" بسبب شركاء سابقين، وتُقدّم حديقة حيوانات "سان أنتونيو" في ولاية تكساس الأمريكيّة طريقة طريفة للانتقام.وتمنح الحديقة الأشخاص "فرصة تسمية صرصور، أو قطعة من الخضار، أو قارضًا باسم شريك سابق لهم بشكلٍ رمزي، ومشاهدته وهو يؤكل من قِبَل إحدى حيوانات الحديقة"، بحسب بيان منشور على موقعها الإلكتروني الرّسمي، وذلك كجزء من حدثٍ يُدعى "Cry Me a Cockroach Fundraiser" لجمع التبرّعات.وذكرت حديقة الحيوانات أنه "إلى جانب استلام نسخة رقميّة قابلة للتّحميل لبطاقة عيد حب، يمكن للأشخاص أن يُظهروا دعمهم لحملة جمع التبرّعات هذه، وسيكون لهم أيضًا الخَيار لإعلام الشريك السابق بتسمية صرصور، أو قطعة خضار، أو قارضًا تيمنًا بهم، وإطعامه للحيوانات".وتجدر الإشارة إلى أن ريع المبيعات سيذهب لدعم هدف حديقة الحيوانات في تأمين مستقبل الحياة البريّة في تكساس، وحول العالم.