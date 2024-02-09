وقالت "ميتا" إنها "اتخذت هذا القرار بسبب "انتهاك الحسابات المتكرر لسياستنا الخاصة بالمنظمات والأفراد الذيم يمثلون خطرا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية".ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق، وفق "أسوشيتد برس".ولطالما كان خامنئي وكبار مسؤولي إيران هدفا للعقوبات الأميركية.واستهدف المرشد بعقوبات أميركية منذ عام 2019 في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حين بدأت التوترات تتفاقم في الشرق الأوسط بسبب انسحاب ترامب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.