على القمر.. "ناسا" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع المفاعل النووي

وأفادت الوكالة بأن المشروع انتهى من مرحلته الأولية، التي بدأت عام 2022، وتتكون من 3 عقود بقيمة 5 ملايين دولار، لشركاء تجاريين لتطوير تصميمات المفاعلات الانشطارية.وجرى تكليف شريك بتقديم تصميم للمفاعل وأنظمة تحويل الطاقة ورفض الحرارة وإدارة الطاقة وتوزيعها، موضحة أن الهدف النهائي هو إنشاء نظام يمكنه دعم القواعد القمرية لمدة عقد من الزمن.وقالت مديرة برنامج البعثات التوضيحية التكنولوجية بمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لـ"ناسا"، ترودي كورتيس: "يلزم عرض مصدر للطاقة النووية على القمر لإظهار أنه خيار آمن ونظيف وموثوق".وأضافت: "الليلة القمرية تمثل تحديًا تقنيا، ووجود مصدر للطاقة مثل هذا المفاعل النووي الذي يعمل بشكل مستقل عن الشمس يعد خيارًا تمكينيًا للاستكشاف والجهود العلمية على المدى الطويل على القمر".وتخطط "ناسا" لتمديد عقود المرحلة الأولى لتحسين اتجاه المشروع للمرحلة الثانية، وتتضمن تصميم المفاعل النهائي للعرض القمري، ومن المتوقع فتح باب تقديم العروض المفتوحة للمرحلة الثانية عام 2025.