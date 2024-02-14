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مساء عيد الحب.. "قبلة كونية" بين القمر والمشتري اليوم
منوعات
2024-02-14 | 06:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
604 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
كشفت وكالة ناسا أن الأرض ستشهد "قبلة كونية" بين القمر والمشتري في يوم عيد الحب، مساء الأربعاء.
وبالنسبة لسكان الأرض، سيبدو الهلال والمشتري على مسافة بضعة أصابع من بعضها البعض بعد نحو ساعة من غروب الشمس، إلا أنهما سيكونان على بعد حوالي 227 مليون ميل في الواقع.
ولا يعد هذا الحدث نادرا، لكن وقوعه في يوم عيد الحب فريد من نوعه.
ووفقا لعلم التنجيم، يمثل اقتران الجسمين الكونيين في سماء الليل النمو والوفرة والشفاء والحظ السعيد.
وسيظهر الحدث بوضوح أكبر فوق سنغافورة وأستراليا بسبب الوهم البصري الذي يجعل القمر يبدو أكبر بالقرب من الأفق مما هو عليه في الأعلى في السماء.
يذكر أن كوكب المشتري يكون على مسافة 365 مليون ميل عند أقرب نقطة له من الأرض، و601 مليون ميل عند أبعد نقطة له.
وسيكون المشتري على بعد نحو 480 مليون ميل من كوكبنا مساء الخميس.
وكانت آخر مرة التقى فيها القمر بالمشتري في 26 ديسمبر 2023.
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