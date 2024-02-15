شاب مصري يهدي والدته أغرب هدية في عيد الحب... هل تهديها لوالدتك؟

أهدى شاب من المنوفية والدته كرنبة ودجاجة ودبدوب، تعبيراً عن مدى حبه لها بالتزامن مع عيد الحب، وقال الشاب إسلام مرزوق من قرية البرانية في مركز أشمون، إنّه حرص على تقديم هدية لوالدته تعبيراً عن حبه لها، وأكد أنّ أمه أهم من أيّ حبيبة أو خطيبة.وتابع: "أمي أهم من أي شخص.. أنا فكّرت في هدية حلوة تدفي المعدة والقلب وحبّيت أفرحها بدل من هدية تتحط في الدولاب وكلنا نتعشى ونفضل فاكرينها"، وأضاف: "أول ما صحيت من النوم روحت الأرض قطعت الكرنبة وإشتريت الفرخة والدبدوب، وقبلت إيد أمي وقلت لها كل سنة وأنت طيبة أنت الحب كله يا أمي".من جانبها، قالت والدة إسلام:" فرحت أوي إنه افتكرني مش مهم الهدية ايه... المهم إنه افتكرني زي خطبيته... وربنا يخليه ليا ودعيت له ربنا يوفقه ويكرمه".