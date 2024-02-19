علاقة معاناة بين تغير المناخ والصحة العقلية.. ما السبب

وأبلغ خبراء الصحة العقلية عن ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها.وتقول المعالجة النفسية كارولين هيكمان إن القلق المناخي "وحش مختلف"، وفي إشارة إلى حداثة اكتشاف تأثيرات تغير المناخ على الصحة العقلية للاشخاص تقول هيكمان "لا نعرف بنسبة 100% كيفية التعامل معها".وأوضحت أنه "سيكون من الخطأ الفادح محاولة التعامل مع الأمر مثل المخاوف الأخرى التي نعرفها جيدًا والتي كانت موجودة منذ عقود. وهذا الأمر أسوأ بكثير”.وفي الحالات الأكثر خطورة، يؤدي القلق المناخي إلى تعطيل القدرة على العمل اليومي. يشعر الأطفال والشباب في هذه الفئة بالغربة عن الأصدقاء والعائلة، والضيق عند التفكير في المستقبل، والأفكار المتطفلة حول من سينجو، وفقًا لبحث أعدته هيكمان.يقوم المرضى بفحص هوس الطقس القاسي، وقراءة دراسات تغير المناخ ومتابعة النشاط الراديكالي والبعض، بشكل مدمر، يعتبر "الانتحار" هو الحل الوحيد.وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية فإن هيكمان ليست الخبير الوحيد الذي يرى ذلك، ففي كتابها "الدليل الميداني للقلق المناخي"، تصف سارة راي طالبة كانت تعاني من "الذنب البيئي الذي يجعلها تكره نفسها بشدة" لدرجة أنها توقفت عن استهلاك الكثير على الإطلاق، بما في ذلك الطعام.إن مخاوف أغلب الناس بشأن الانحباس الحراري العالمي ليست واضحة إلى هذا الحد، وقد يكون من الصعب تحديد ماهية القلق المناخي بالضبط، وبالتالي ما يجب فعله حيال ذلك.وبالنسبة للبالغين، لا تزال هناك "وصمة عار" في الاعتراف بأن ذلك يؤثر بشدة على حياتك، لكن المعالجين يقولون إنهم يواجهون زيادة في الطلب من العملاء الذين يقولون إن تغير المناخ له تأثير عميق على صحتهم العقلية.وتشير الدراسات إلى أن القلق منتشر على نطاق واسع بشكل متزايد، والأساليب المهنية الحالية للتعامل مع القلق ليست مناسبة دائمًا في هذه المواقف، وبالنسبة للمجتمع الاستشاري الصحي، يتطلب الوضع قواعد لعب جديدة.الدراسات تؤكد تأثير تغير المناخ على الصحة العقلية للإنسانفي عام 2021، وجدت دراسة أجريت على 10 آلاف طفل وشاب في 10 دول، شاركت في تأليفها هيكمان ونشرت في مجلة "لانسيت بلانيتاري هيلث"، أن 59% كانوا قلقين للغاية أو شديدين بشأن تغير المناخ، وقال أكثر من 45% إن له تأثيرًا سلبيًا على حياتهم اليومية.كما وجدت دراسة استقصائية لأخصائيي الصحة العقلية في المملكة المتحدة، نُشرت العام الماضي في مجلة تغير المناخ والصحة، أنهم ينظرون إلى "عدد أكبر بكثير" من المرضى الذين يصفون تغير المناخ كعامل في صحتهم العقلية أو ضائقتهم العاطفية، وهي زيادة توقعها المشاركون.ومن المحبط أن القلق المناخي يمكن أن يتداخل أيضًا مع مشاكل الصحة العقلية الموجودة، مما يجعل من الصعب تحليلها بمعزل عن غيرها.وقال المعالجون لـ"بلومبرغ غرين" إنهم عادة ما يرون ارتفاعًا طفيفًا في عدد المرضى الذين يعانون من القلق المناخي عندما يكون تغير المناخ في الأخبار؛ في كثير من الأحيان في وقت قريب من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أو تقرير علمي كبير، أو حلقة من الطقس القاسي.وقال المعالجون إن العلماء الذين يعملون في مجال تغير المناخ كانوا من بين المجموعات الأولى التي رأوا أنها تعاني من هذا النوع من القلق، ولا تزال هذه المجموعات تكافح.ومن بين ما يقرب من 300 شخص استجابوا لاستطلاع آراء قراء "بلومبرغ غرين" حول القلق المناخي، قال أقل من واحد من كل 5 إنهم يناقشون هذه القضية مع متخصص في الصحة العقلية.وقالت إحدى المشاركات، ناتالي وارين، وهي مغتربة بريطانية تبلغ من العمر 42 عامًا وتعيش في سيدني بأستراليا، إنها شعرت برغبة قوية في التصرف رغم أنها لا تخضع للعلاج، مشيرة أن القلق المناخي كان مختلفًا عن تحدي الصحة العقلية السابق: فهو خارجي وليس داخليًا.وتقول وارين: "لا يوجد شيء خاطئ مع شخص يعاني من القلق المناخي"، "ليسوا هم الذين يحتاجون إلى الإصلاح."السؤال الأهم وفقا لهذه الدراسات والمؤشرات التي تربط بين المناخ والصحة العقلية هو ما الذي يفعله المعالجون فعليًا في غرف العلاج الخاصة بهم؟.النقطة الأولى هي أنهم لا يقومون بأي تشخيص، لأن القلق بشأن تغير المناخ ليس اضطرابًا.ويقول باتريك كينيدي ويليامز، عالم النفس السريري المقيم في أكسفورد بالمملكة المتحدة: "إننا نعتبره استجابة مفهومة لخطر حقيقي وعقلاني".ويرى ويليامز أن العمل مع شخص يعاني من القلق الاجتماعي أو الرهاب يتعلق جزئيًا بـ"إعادة ضبط إحساسه بالمخاطر والتهديدات"، وإعادة تنظيم الخوف مع مستوى التهديد الفعلي، معتبرا أن هذا ليس هو الحال عادة مع تغير المناخ، لأن "التهديد حقيقي".كما أنه لا توجد "حالة كلاسيكية" للقلق المناخي أو البيئي، وقد يحتاج بعض المرضى إلى مناقشة تجربتهم المباشرة مع التأثيرات المناخية، مثل الفيضانات أو حرائق الغابات التي تدمر المنزل، بينما قد يرغب آخرون، على سبيل المثال، في التحدث عن شعورهم بالذنب عند مشاهدة معاناة الآخرين، أو صراعاتهم مع الأصدقاء أو العائلة الذين يرفضون أو يتجاهلون عدائي.ويقول الخبير النفسي إن الناس قد لا يقولون حتى إنهم يشعرون "بالقلق"، بل يستخدمون كلمات مثل الصدمة والحزن والاكتئاب.ويتابع كينيدي ويليامز: "إن هذا لا يتناسب تمامًا مع طريقة تفكيرنا بشأن الصحة العقلية، ربما لأن أزمة المناخ وعلاقتنا بأزمة المناخ أكثر تعدد الأوجه من ذلك بكثير".وغالبًا ما ينتهي الأمر بالقلق المناخي بالارتباط بالعديد من المعضلات الأخرى في المسار الطبيعي لحياة الشخص، بما في ذلك الاختيارات الكبيرة مثل إنجاب الأطفال أو عدمه، أو مكان العيش أو ما يجب القيام به من أجل العمل.ويقارن ويليامز تجربته مع المرضى الذين يعانون من القلق المناخي بالعمل مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض تحد من نشاطهم أو صعوبات طبية، حيث لا تتوفر حلول واضحة في كثير من الأحيان.ويقول "لا يمكنك أن تقول فقط: في الواقع، أنا متأكد من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق".ويتابع: "أنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام"، وبدلاً من ذلك، يحاول مساعدة المرضى على "الازدهار وإيجاد السعادة في الظروف الصعبة".وتقول لويز إدجينجتون، عالمة النفس التربوي البريطانية المتخصصة في علم نفس المناخ، إن التغلب على كل هذه المشاعر هو المفتاح لاتخاذ إجراءات فعلية لحل أزمة المناخ.ويقود الخوف وعدم التمكين الناس إلى الانغلاق على الذات، مع التركيز على الحفاظ على الذات والبقاء على قيد الحياة، بدلاً من الوسائل الجماعية اللازمة لمعالجة تغير المناخ كمشكلة، كماوتتابع إدجينجتون: "إن الرفاهية لا تقتصر فقط على العناق اللطيف والشعور بالرضا.. إنه جزء مهم من إجراء التغييرات التي نحتاج إلى إجرائها فعليًا."شاركت ليزلي دافنبورت، المعالجة النفسية المقيمة في ولاية واشنطن، في تطوير دورة تدريبية للمهنيين الآخرين الذين يبحثون عن طرق لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية المرتبطة بالمناخ، وهي تسلط الضوء على نوعين واسعين من استراتيجيات المواجهة: الداخلية والخارجية.إنها تشبه القلق المناخي بحمل كرة تحت الماء، ففي نهاية المطاف، سوف تتعب ذراعك، وسوف تظهر – لا يمكن قمعها إلى الأبد.ويمكن أن تتضمن الاستراتيجيات الداخلية تعلم كيفية تهدئة جهازك العصبي، وأخذ فترات راحة واعية، والتركيز على رواياتك العقلية.كما تتضمن الاستراتيجيات الخارجية إيجاد طرق لاتخاذ الإجراءات بأي طريقة مناسبة، سواء كان ذلك بالتبرع بالمال أو الانضمام إلى مجموعة مجتمع محلي من أجل الهواء النظيف.ويقول راي أستاذ ورئيس قسم الدراسات البيئية في جامعة بوليتكنيك بولاية كاليفورنيا في هومبولت: "أستطيع أن أقول إن ما يقرب من نصف قلقنا المناخي يتعلق بالشعور بعدم الفعالية في القيام بشيء حيال ذلك".ويتابع: "قد يكون من المفيد القيام بشيء ما ضمن مجموعة بدلًا من القيام به بمفردك."الشيء الذي يقلل من القلق المناخي هو أن تكون جزءًا من مجموعة.. حيث يهتم الناس بقدر ما تهتم به أنت. أنت لست الوحيد."