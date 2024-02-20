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تراجع في 2024.. مراجعة شاملة لأداء الجواز العراقي خلال الـ18 عامًا الأخيرة
منوعات
2024-02-20 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,858 مشاهدة
السومرية نيوز-خاص
لم يغادر جواز السفر العراقي المستويات المتدنية التي يسجلها منذ 2006 وحتى الان، وبينما يتفاعل العراقيون مع مرتبة الجواز العراقي عالميًا بشكل مجرد فقط، الا ان المرتبة قد لا تعطي تصورًا افضل عن أداء الجواز، لان المرتبة تتأثر بمراتب البلدان الأخرى، لكن مايعكس التصور الحقيقي لقيمة جواز السفر العراقي، هو أداءه بشكل منفرد.
وتقدم السومرية نيوز في هذا التقرير، مراجعة شاملة لمرتبة الجواز العراقي منذ 2006 حتى الان، وفي أي الأعوام كان في افضل مرتبة واي الأعوام كان في أسوئها، فضلا عن مراجعة أداء الجواز بناء على عدد البلدان التي يستطيع دخولها بدون تأشيرة مسبقة، منذ 2015 وحتى الان.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت مرتبة العراق في مؤشر جواز السفر لعام 2024 إلى المرتبة 107 بعد ان كان في عام 2023 بالمرتبة 108، وكذلك كان في 2022 في المرتبة 110 وفي عام 2021 كان في المرتبة 115.
لكن بالرغم من ارتفاع مرتبة العراق في عام 2024 مرتبة واحدة مقارنة بـ2023، لكن هذا الارتفاع ليس بسبب تطور جواز السفر العراقي، بل بسبب تراجع في قيمة جواز السفر السوري، لكن على العكس، فأن العراق رغم تقدمه مرتبة واحدة، الا ان عدد الدول التي كان لايدخلها بتأشيرة مسبقة او بدون تأشير في عام 2023 أكثر من عام 2024.
وبلغ عدد الدول التي لايحتاج العراق الى تأشيرة لدخولها أو يمكنه الحصول على التأشيرة عند الوصول وليس بشكل مسبق، كان عددها في عام 2023 يبلغ 43 دولة، اما في عام 2024 انخفض العدد الى 42 دولة.
ويبلغ عدد الدول التي يستطيع العراق دخولها بدون الحصول على التأشيرة 7 دول، وهي كل من: ماليزيا، وايران، وزامبيا الافريقية، وسورينام في أمريكا الجنوبية، ودومينيكا في البحر الكاريبي، وهايتي في الكاريبي أيضا.
بالمقابل، يبلغ عدد الدول التي يستطيع العراقي الحصول على تأشيرة عند الوصول 31 دولة، اما الدول التي يستطيع الحصول على تأشيرة الكترونية فيبلغ 4 دول، وبذلك يكون المجموع 42 دولة يمكن الحصول على تأشيرة إليها بسهولة.
ومنذ عام 2006 وحتى الان، يظهر أن افضل مرتبة لجواز السفر العراقي كان في عام 2006 حيث جاء في المرتبة 81، فيما اسوء مرتبة تم تسجيلها في 2021 وبلغت 115.
وفيما يخص أداء الجواز او عدد الدول التي يستطيع دخولها بدون تأشيرة مسبقة، ومنذ عام 2015 وحتى الان، كانت افضل سنة للجواز العراقي هو عام 2023 وبلغ عدد البلدان 43 دولة، اما أسوأ سنة فكانت عام 2017 وبلغت 27 دولة فقط.
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