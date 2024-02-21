"طريقة المشي" تحدد شخصيتنا وسلوكياتنا وطريقة تفكيرنا.. كيف؟

هل تعلم أن طريقة مشيتك يمكن أن تكشف عن الكثير عن شخصيتك؟

الطريقة التي نمشي بها تُعد جزءًا حيويًا من هويتنا الشخصية، فقد يعكس أسلوب المشي نمط حياتنا وميولنا وسمات شخصيتنا.

دراسة علمية

وأجرى فريق من الباحثين في جامعة ماري مونت الأمريكية دراسة عن أسلوب المشي، فعملت على مراقبة وتحليل أساليب المشي لدى عينة من المشاركين وتقييم شخصياتهم باستخدام استبيانات واختبارات معتمدة.

وأظهرت النتائج أن هناك علاقة وثيقة بين نمط المشي وبعض السمات الشخصية الرئيسية، مثل:

- الاستقلالية: المشي بخطوات ثابتة ومتأكدة يرتبط بشكل أكبر بالشخصيات الاستقلالية والقوية.

- الانفتاح على التجارب الجديدة: كان لدى الأشخاص الذين يمشون بخطوات أسرع وأكثر حركة نمطًا أكثر انفتاحًا على التجارب الجديدة والمغامرة.

- الثقة بالنفس: كان لدى أولئك الذين يمشون بموقف مستقيم ورؤوس مرفوعة سمات شخصية تعكس الثقة بالنفس والتفاؤل.



دلالات عميقة

واستنتجت الدراسة أنه يمكن أن يكون لطريقة المشي دلالات عميقة على شخصيتنا وطريقة تفكيرنا.

وأن المشي يسلط الضوء على أهمية فهم التفاصيل الصغيرة في سلوكنا اليومي، وكيفية تأثيرها على حياتنا الشخصية والاجتماعية. وأجرى فريق من الباحثين في جامعة ماري مونت الأمريكية دراسة عن أسلوب المشي، فعملت على مراقبة وتحليل أساليب المشي لدى عينة من المشاركين وتقييم شخصياتهم باستخدام استبيانات واختبارات معتمدة.وأظهرت النتائج أن هناك علاقة وثيقة بين نمط المشي وبعض السمات الشخصية الرئيسية، مثل:- الاستقلالية: المشي بخطوات ثابتة ومتأكدة يرتبط بشكل أكبر بالشخصيات الاستقلالية والقوية.- الانفتاح على التجارب الجديدة: كان لدى الأشخاص الذين يمشون بخطوات أسرع وأكثر حركة نمطًا أكثر انفتاحًا على التجارب الجديدة والمغامرة.- الثقة بالنفس: كان لدى أولئك الذين يمشون بموقف مستقيم ورؤوس مرفوعة سمات شخصية تعكس الثقة بالنفس والتفاؤل.واستنتجت الدراسة أنه يمكن أن يكون لطريقة المشي دلالات عميقة على شخصيتنا وطريقة تفكيرنا.وأن المشي يسلط الضوء على أهمية فهم التفاصيل الصغيرة في سلوكنا اليومي، وكيفية تأثيرها على حياتنا الشخصية والاجتماعية.



عوامل تؤثر على المشي

هناك بعض العوامل التي تؤثر على طريقة مشينا، وهي:

- العمر: يمشي الأطفال بشكل مختلف عن البالغين، ويمشي كبار السن بشكل مختلف عن الشباب.

- الصحة: يمكن أن تؤثر الأمراض والإصابات على طريقة مشينا.

- الحالة المزاجية: يمكن أن تؤثر مشاعرنا على طريقة مشينا، فمثلًا يمشي الشخص الحزين بشكل مختلف عن الشخص السعيد.

- الشخصية: يمكن أن تؤثر سمات الشخصية على طريقة مشينا، فمثلًا يمشي الشخص الواثق من نفسه بشكل مختلف عن الشخص الخجول.

انطباعات الآخرين

طريقة مشيتك جزء من هويتك، وإليك بعض الأمثلة على كيفية تأثير المشي على انطباعات الآخرين عنك:

- المشي بسرعة: يمكن أن يدل على أنك شخص مشغول وفعال.

- المشي ببطء: يمكن أن يدل على أنك شخص هادئ ومسترخٍ.

- المشي بثقة: يمكن أن يدل على أنك شخص واثق من نفسه.

- المشي بخجل: يمكن أن يدل على أنك شخص خجول أو غير آمن.