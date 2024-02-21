لإستكشاف المريخ.. ناسا تبحث عن متطوعين!

وسيقضي أربعة متطوعين في هذه التجربة الفريدة 12 شهرًا في “مارس ديون ألفا”. وهو موقع محاكاة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس.ويشكل الموقع نموذجًا لمحطة أبحاث مفترضة على سطح المريخ، حيث سيتعامل المشاركون مع تحديات تشمل محدودية الموارد، وتعطل المعدات، وتأخر الاتصالات وغيرها.هذا وتتنوع المهام التي سيقوم بها الطاقم خلال المحاكاة، حيث ستتضمن عمليات المشي في الفضاء، والأنشطة الروبوتية.وكذا صيانة محطة الإقامة، وتمارين رياضية، بالإضافة إلى زراعة المحاصيل لتعزيز التجربة الشاملة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة “تشابيلا” التابعة لناسا، والتي تهدف إلى استكشاف صحة الطاقم وأدائه خلال تجارب المحاكاة. بهدف التحضير لإرسال بعثات فعلية إلى المريخ في المستقبل.ويمكن للمهتمين تقديم طلباتهم حتى الثاني من أفريل المقبل، ويجب عليهم أن يكونوا حاصلين على شهادة في العلوم الطبيعية.كما يجب أن تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا، ويتمتعون بصحة جيدة ودوافع قوية، وأن يكونوا غير مدخنين. بالإضافة إلى حمل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.كما يجب أن يكونوا أيضًا متقنين للغة الإنجليزية، كما سيتم توفير تعويض للمشاركين في هذه التجربة الفريدة.