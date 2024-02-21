اكتشاف غريب يثبت وجود مواد بلاستيكية في المشيمة.. كيف وصلت؟

وحللت الدراسة التي أجراها الدكتور ماثيو كامبين، والمنشورة في مجلة "علوم السموم"، 62 عينة من المشيمة، ووجدت جسيمات بلاستيكية دقيقة في كل منها، بتركيزات تتراوح بين 6.5 إلى 790 ميكروغرامًا لكل جرام من الأنسجة.واستخدم فريق البحث طريقة تحليلية جديدة تتضمن المعالجة الكيميائية والتحلل الحراري لتحديد وقياس كمية المواد البلاستيكية الدقيقة في أنسجة المشيمة، واكتشفوا أن البوليمر الأكثر انتشارًا هو البولي إيثيلين، يليه كلوريد البولي فينيل (PVC) والنايلون.وأعرب الدكتور كامبين عن قلقه بشأن الآثار الصحية الناجمة عن زيادة حجم المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة، مشيرًا إلى التأثير المحتمل على حياة الثدييات كافة.وتثير المواد البلاستيكية الدقيقة، القادرة على عبور أغشية الخلايا، تساؤلات حول آثارها البيولوجية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الصحية مثل مرض التهاب الأمعاء، سرطان القولون وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.وسلطت الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الأبحاث لفهم الآثار الصحية للتعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة.ولفت الدكتور كامبين إلى المسار المثير للقلق لإنتاج البلاستيك وآثاره على المستقبل، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من مشكلة التلوث البلاستيكي المتصاعدة.