في يومه العالمي.. مخاطر لا تعرفها عن التفكير الزائد!

يعيش الكثيرون في الوقت الحالي حياة مليئة بالتحديات والضغوطات، مما يجعل الفرد عرضة للإصابة بمرض العصر، وهو التفكير الزائد. يعد هذا المرض من الظواهر النفسية التي قد تكون مدمرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. يؤثر التفكير الزائد على جوانب حياة الإنسان الذهنية، الجسدية، والعاطفية بشكل ملحوظ.هل تعاني من التفكير المفرط؟ إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى أنك تعاني من هذه الظاهرة:1. عدم المقدرة على التركيز واتخاذ القرارات2. الأرق ومشاكل في النوم3. تجنب المواجهات والجلسات الاجتماعية4. عدم الاستمتاع بأي عمل أو مناسبةيمكن أن يكون للتفكير الزائد تأثيرات سلبية على الجانبين النفسي والجسدي للإنسان، منها:التأثيرات النفسية:• الإصابة بالكآبة والقلق والتوتر نتيجة للضغوط النفسية المستمرة.• فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية والهوايات بسبب الشعور بالتوتر والضغط النفسي المستمر.التأثيرات الجسدية:• آلام وتشنجات في العضلات نتيجة للتوتر والإجهاد النفسي.• الغثيان والتعرق الزائد بسبب تأثيرات الإجهاد على جسم الإنسان.• تسارع دقات القلب والصداع الناتج عن الضغط النفسي والتوتر المستمر.للتغلب على التفكير الزائد، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:1. تحديد الأولويات: قم بتحديد المهام الضرورية وأولوياتك اليومية لتركز على الأمور الهامة فقط.2. ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتخفيف التوتر والضغط النفسي.3. تقنيات الاسترخاء: جرب تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة العقل والجسم.4. الاهتمام بالصحة النفسية: لا تتردد في طلب المساعدة من متخصصين في الصحة النفسية إذا كنت بحاجة إلى ذلك.التفكير الزائد ليس سوى عادة.. لكنه عادة سيئة عليك أن تكسرها!