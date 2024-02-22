حجمه 7 أضعاف الأرض.. اكتشاف أصغر نجم على الإطلاق

أعلن باحثون عن اكتشاف أصغر نجم معروف، وهو جزء من نظام ثنائي غريب يسمى "J0526".



وتنسف هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر أسترونومي"، النظريات السابقة المتعلقة بأصغر أنواع النجوم، مما يشير إلى أن الأقزام الفرعية الساخنة، وليس الأقزام الحمراء، هي التي تحمل هذا اللقب.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن النجوم القزمة الساخنة هي أصغر أنواع النجوم المعروفة، فهي تحرق الهيليوم في قلبها وتوجد عادة في مجموعات نجمية مجرية.



والنجم الأصغر، المسمى "J0526B"، يبلغ حجمه حوالي سبعة أضعاف حجم الأرض ويدور حول رفيقه القزم الأبيض الأكبر "J0526A" كل 20 دقيقة، وهو أقصر مدار ثنائي معروف.



أصغر نجم تم اكتشافه ينتمي إلى فئة الأقزام الفرعية الساخنة



ويتحدى اكتشاف "J0526"، النظريات الموجودة حول حجم النجم وطبيعته، مما يشير إلى إمكانية وجود نجوم أصغر ذات خصائص غير معروفة.



ويؤكد هذا الاكتشاف نظرية اقترحها فريق صيني منذ أكثر من 20 عامًا، توضح احتمال وجود نجوم صغيرة في الأنظمة الثنائية.



وأصبح هذا الاكتشاف ممكنًا من خلال عمليات الرصد التي أجراها تلسكوب جامعة "تسينغهوا-ما هواتينج" للمسح في الصين والتحليل اللاحق باستخدام بيانات من التلسكوبات في جميع أنحاء العالم.



