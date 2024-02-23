أبرزها ميتسوبيشي ميراج.. سيارات تودع العالم قريبا

السومرية نيوز – منوعات



أعلنت مجموعة من ماركات السيارات عن موديلاتها التي قررت بالفعل التوقف عن إنتاجها رسميا بداية من عام 2025 المقبل.





* ألفا روميو

القائمة ستضم مجموعة مختلفة من موديلات تابعة لماركة ألفا روميو الإيطالية، تقرر وقف تصنيعها رسميا مع بداية عام 2025.



من ضمن هذه الموديلات، طراز Giulia Quadrifoglio، وطراز Stelvio Quadrifoglio المنتمي لفئة SUV. ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة السيارات التي تقرر وقف طرحها للأسواق بداية من عام 2025، كقائمة لأول ضحايا وقف التصنيع من المتوقع أن تتجدد على مدار العام الجاري.* ألفا روميوالقائمة ستضم مجموعة مختلفة من موديلات تابعة لماركة ألفا روميو الإيطالية، تقرر وقف تصنيعها رسميا مع بداية عام 2025.من ضمن هذه الموديلات، طراز Giulia Quadrifoglio، وطراز Stelvio Quadrifoglio المنتمي لفئة SUV.





* شيفروليه Camaro

طراز شيفروليه كمارو سيكون ضمن الموديلات التي يتقرر وقف تصنيعها بداية من عام 2025، سيكون هذا الجيل السادس من طراز كمارو هو الأير من طراز كمارو الرياضي.



الجيل السادس من كمارو، إنطلق تصنيعه للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2023، وانتج منه فئات بمحرك ينتج قوة 650 حصانا. * شيفروليه Camaroطراز شيفروليه كمارو سيكون ضمن الموديلات التي يتقرر وقف تصنيعها بداية من عام 2025، سيكون هذا الجيل السادس من طراز كمارو هو الأير من طراز كمارو الرياضي.الجيل السادس من كمارو، إنطلق تصنيعه للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2023، وانتج منه فئات بمحرك ينتج قوة 650 حصانا.





* فورد Escape

طراز فورد Escape سيكون من ضمن الموديلات المقرر وقف تصنيعها بداية من عام 2025 المقبل، رغم ما حققه من مبيعات مميزة خلال العام الماضي.



الطراز حقق مبيعات خلال العام الماضي بلغت 140,000 نسخة، وتنتهي رحلته بالاسواق بعد استمرارية لمدة 23 عاما. * فورد Escapeطراز فورد Escape سيكون من ضمن الموديلات المقرر وقف تصنيعها بداية من عام 2025 المقبل، رغم ما حققه من مبيعات مميزة خلال العام الماضي.الطراز حقق مبيعات خلال العام الماضي بلغت 140,000 نسخة، وتنتهي رحلته بالاسواق بعد استمرارية لمدة 23 عاما.





* ميتسوبيشي Mirage

قررت ماركة ميتسوبيشي وقف طرح طراز Mirage بكلا الفئات المتاحة منه، بما يشمل الفئة السيدان والفئة الهاتشباك.



الطراز كان متاحا للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 17,955 دولار، ويتوقف طرحه رسميا مع نهاية عام 2024. * ميتسوبيشي Mirageقررت ماركة ميتسوبيشي وقف طرح طراز Mirage بكلا الفئات المتاحة منه، بما يشمل الفئة السيدان والفئة الهاتشباك.الطراز كان متاحا للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 17,955 دولار، ويتوقف طرحه رسميا مع نهاية عام 2024.