الكشف عن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال 2024

جاء ذلك في أحدث إحصائية لهذا العام والتي صدرت في يوم 23 من شهر شباط الحالي.وأوضح المركز وجود زيادة واضحة في عدد المستخدمين عن آخر إحصائية في العام الماضي طبقا لمؤسستي “وي آر سوشيال” We are social و ”ميلت ووتر” Meltwater المتخصصتين في هذا المجال.وأشار المركز إلى أن عدد مستخدمي المنصات قد تباين في درجة الزيادة والنقصان بالنسبة لمستخدمي المنصات عن العام الماضي، وكما هو موضح:تيك توك:أصبح العدد 31.95 مليون مستخدم هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي، الذي بلغ 23.88 مليون مستخدم.فيسبوك:ازداد العدد وأصبح 19.30 مليون ، في حين كان العام الماضي 17.95 مليون مستخدم.يوتيوب:عدد مستخدمي المنصة أصبح 22.80 مليون مستخدم بعد أن كان 24.30 مليون مستخدم العام الماضي.انستغرام:أصبح العدد 18.25 مليون هذا العام، بعد أن كان 14 مليون العام الماضي.فيسبوك ماسنجر:أصبح العدد 15.70 مليون مستخدم بعد أن كان 15.10 مليون مستخدم العام الماضي.سناب شات:أصبح العدد 17.74 مليون مستخدم بعد أن كان 16.10 مليون مستخدم.اكس:أصبح عدد المستخدمين 2.55 مليون بعد أن كان 2.50 مليون مستخدم.لينكد ان:اصبح عددهم 1.90 مليون بعد أن كان عدد المستخدمين 1.70 مليون مستخدم.