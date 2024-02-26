تحديد موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك

بيان فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ
بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس… pic.twitter.com/Uro37mG6JM
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) February 26, 2024
بيان فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ
بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس… pic.twitter.com/Uro37mG6JM