بعد ادانته باغتصاب فتاة.. تغطية تمثال داني ألفيش بأكياس القمامة (صورة)

قام أهالي جوازيرو البرازيلية، بتغطية تمثال داني ألفيش ابن المدينة بأكياس القمامة إذ يشعرون بالعار بعد إدانته باغتصاب فتاة في برشلونة الإسبانية والحكم بسجنة أربعة أعوام ونصف الأسبوع الماضي.

وقضت المحكمة الوطنية في كاتالونيا يوم الخميس الماضي بحبس داني ألفيش، أسطورة برشلونة السابق، 4 أعوام ونصف وإلزامه بتعويض الفتاة 150 ألف يورو جراء حادثة اغتصابها في صباح يوم 31 كانون الاول 2022.



وقام أهالي جوازيرو التابعة لولاية باهيا والتي ولد فيها النجم البرازيلي بتغطية التمثال بأكياس القمامة وشريط لاصق عقب الحكم بحبسه، وكتب أحدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي: لقد حان الوقت لتخريب تمثال داني، لقد أصبح بقاءه محرجاً لأهالي المدينة.