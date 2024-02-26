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جمهور أصيل هميم غاضب من أحلام الشامسي... هذا ما فعلته!
منوعات
2024-02-26 | 13:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
965 مشاهدة
حلّ الفنانان العراقيان حاتم العراقي وأصيل هميم بضيافة المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في برنامجها "أحلام الف ليلة وليلة"، وقدموا أمسية مميزة وإستثنائية ألقت إضاءة ملهمة على الطرب والفنّ الأصيل في بلاد الرافدين.
وتحدث حاتم العراقي عن بداية إنطلاقته الفنية بعد أن كان ملاكماً محترفاً ولكنه فضّل أن يتفرغ للطرب والغناء وأصبح من أشهر الفنانين في العراق والعالم العربي، وأشار ملك المواويل إلى موهبة الصوت التي أورثها لجميع أبنائه، بالإضافة إلى موهبته في التلحين التي مكنته من تلحين عدد من الأغاني لأشهر مطربي العالم العربي، منهم صابر الرباعي ونوال الزغبي وشذى حسون.
فيما تطرقت المطربة العراقية أصيل هميم الى إنطلاقتها من خلال أغنية "راشد وأحبابه" من ألحان الملحن فايز السعيد. وقالت إن الصوت الجميل ورثته من والدتها التي كانت صاحبة قرار دخولها عالم الفن والغناء بعد إيمانها الكبير بموهبتها.
وخلال المقابلة، قدّم حاتم العراقي عدداً من أشهر أغانيه مثل "أنا اللي عذبني حبيبي"، "يا مهاجر"، "ذكرتك والسما مغيمة". وشاركته المطربة أحلام الشامسي في غناء أغنية من "أغلى ناسي".
وقدّمت المطربة أصيل هميم العديد من أغنياتها الشهيرة، بما فيها "انت اختصرت الناس" و"مشتاق لها الوجه"، وشاركت خشبة المسرح مع حاتم في أغنية "مشكلتي معاك" و"ازعل".
وكانت أغنية "قولي يا حلو" الشهيرة بالتراث العراقي التي شاركت في تقديمها أحلام مع حاتم العراقي وأصيل هميم مسك ختام هذه الأمسية العراقية الأصيلة.
صورة أحلام الشامسي وأصيل هميم
في سياق آخر، أثارت أحلام الشامسي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت في خاصية القصص الصغيرة في حسابها الرسمي على تطبيق انستقرام، صورة للإعلان الدعائي للحلقة. ولاحظ الرواد أن النجمة الإماراتية قامت بتعديل صورتها وتجميلها عبر الفوتوشوب، بينما تركت صورة أصيل التي ظهرت إلى جانبها على طبيعتها ومن دون أي تعديل.
وعبّر البعض عن إنزعاجه من هذه الخطوة وإنتقد الفنانة أحلام، وهناك قسم من الجمهور إستهزأ بالنجمات اللواتي يعدلن صورهن ما عدا حقن البوتوكس والفلر، فكتب أحدهم: "طيب بوتوكس وفيلر وعمليات تجميل وتحت وتركيب رأس جديد ولسا بدن فلتر؟؟ هيدا دليل انه ل ببلش عمليات وقصص بحياته ما رح يوصل لقناعة بشكله".
المحرر:
جنيفر فرحات
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