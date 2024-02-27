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3 معلومات غريبة عن الفستق الحلبي لا تعرفها

منوعات

2024-02-27 | 07:03
3 معلومات غريبة عن الفستق الحلبي لا تعرفها
712 مشاهدة

بمناسبة الاحتفال بيوم الفستق العالمي الذي أقيم في يوم أمس في 26 من شباط/فبراير، سنستعرض في هذا المقال حقائق جديدة ومثيرة حول الفستق الحلبي، الذي يحتل مكانة مميزة في عالم الوجبات الخفيفة.

 
 يُعتبر الفستق الحلبي أحد أقدم أشجار المكسرات المثمرة، حيث استمتع الإنسان بالفستق لمدة تزيد عن 9000 عام على الأقل.
 
1- هل تعرف أن الفستق ينتمي الى عائلة المانجو؟
الفستق والمانجو ينتميان إلى العائلة النباتية نفسها، وهي عائلة الفواكه البذرية أو الروزيات. يشير هذا الاكتشاف إلى العلاقة القريبة بين هاتين الثمرتين، فعلى الرغم من اختلاف شكلهما وطعمهما لكنهما يتشابهان في عدة خصائص مثل التركيب الجيني وبعض الخصائص الفيزيولوجية.
 
فوائد الفستق الحلبي للحامل | مجلة سيدتي
 
2- هل تعرف من اين يحصل الفستق على لونيه الأخضر والأرجواني؟
يحصل الفستق على لونيه الأخضر والأرجواني بفضل ارتفاع محتوى المضادات الأكسدة. تعتبر مضادات الأكسدة جزءً أساسيًا من الغذاء الصحي، حيث تلعب دورًا هامًا في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة. يظهر اللون الأخضر الطبيعي في الفستق نتيجة لوجود مركبات مثل الكلوروفيل، بينما يعزى اللون الأرجواني إلى وجود مضادات أكسدة أخرى مثل البوليفينول، ريسفيراترول, والأنثوسيانين.
 
3- هل يسبب الفستق زيادة الوزن؟
على عكس الاعتقاد الشائع، لا يُعتبر الفستق مسببًا للزيادة الوزن. فالفستق يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وهي مصدر جيد للدهون الصحية التي يحتاجها الجسم للعمل بشكل سليم. تحتوي الدهون غير المشبعة على الأحماض الدهنية الهامة مثل حمض الأوميغا-3 وحمض الأوميغا-6، التي تعتبر ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين مستويات الكولسترول في الدم ودعم وظائف الدماغ وتعزيز الشعور بالشبع.

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