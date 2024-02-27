بعد تفشيها بسرعة كبيرة.. 10 معلومات مهمة عن عدوى "نوروفيروس"

وذكر المركز الأمريكي، في أحدث بيانات صادرة، أنه في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير/شباط جاءت أكثر من 12% من اختبارات "نوروفيروس"، المصنف كأكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد، إيجابية.وأضافت البيانات أن "الحالات ترتفع بشكل خاص في الشمال الشرقي من البلاد، حيث جاءت أكثر من 13% من الاختبارات إيجابية".ذكر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مجموعة من المعلومات عن عدوى "نوروفيروس" في الولايات المتحدة كالتالي:- يصنف مرضا منقولا بالغذاء.- أكثر شيوعا في أواخر الخريف والشتاء وأوائل الربيع.- يصاب الأشخاص من جميع الأعمار.- يسجل بين 19 مليونا إلى 21 مليون حالة سنويا.- يصيب سكان البيئات المزدحمة مثل دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية والسفن السياحية.- تنتقل العدوى من شخص لآخر، ومن خلال الطعام والماء والأسطح الملوثة.- المصاب ينشر العدوى بعد أسبوعين أو أكثر من اختفاء الأعراض.- الأعراض الأكثر شيوعا هي الإسهال والقيء والغثيان وآلام المعدة.- لا يوجد علاج محدد لعدوى "نوروفيروس".- ينصح بشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف وللوقاية من المرض، مع غسل اليدين والفواكه والخضراوات وطهي المحار جيدا.