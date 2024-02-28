"معادلة السعادة".. أسئلة تكشف مدى سعادتك

ويستخدم الاختبار صيغة رياضية تتكون من مشاعر الأمل لدى الشخص ومدى "تعطشه" سواء للاستمتاع بعلاقات رائعة أو النجاح. يقول مخترع "معادلة السعادة"، دكتور ألفونسوس أوبايوانا، إن الصيغة هي أن الأمل مقسومًا على العطش يساوي السعادة". يمنح الاختبار الأشخاص مؤشر السعادة الشخصية الذي يمكن قياسه بثلاثة منازل عشرية، فإذا كان مؤشر السعادة الشخصية أكثر من واحد، فإن الشخص يُعتبر سعيدًا، وإذا كان أقل من واحد، فإنه يكون غير سعيد.ويستغرق الاختبار خمس دقائق فقط ويقيس مشاعر الأمل لدى الأشخاص وأيضًا تعطشه لخمس رغبات بشرية قاهرة هي الطعام والراحة والعلاقة الحميمة والثقة والمعلومات والاستمرارية. ويقدم الكتاب دراسات حالة وأمثلة عن كيفية جعل الناس أنفسهم أكثر سعادة باستخدام الأمل والتعامل مع "جوعهم أو عطشهم" لتجديد الآمال والطموحات.اختبار السعادةيطلب الاختبار أن يختار الشخص ترتيب لنفسه من 1 إلى 8 والتي ترمز بشكل تدريجي من "غير صحيح على الإطلاق" إلى "صحيح تمامًا":أسئلة الأمل:1. بشكل عام، أنا متفائل.1 2 3 4 5 6 7 82. أعتقد أن لدي ما أقدمه للآخرين في هذه الحياة.1 2 3 4 5 6 7 83. في حالة الطوارئ، لدي شخص يمكنني الاعتماد عليه.1 2 3 4 5 6 7 84. عندما أحتاج إلى إجابات، عادةً ما أنجح في العثور عليها.1 2 3 4 5 6 7 85. بالنظر إلى الموارد المتاحة لي، فأنا أكثر حظًا من الكثيرين.1 2 3 4 5 6 7 86. عندما أفكر في علاقتي مع الله... أشعر بالاطمئنان وأكون أقل خوفاً.1 2 3 4 5 6 7 8أسئلة "العطش":1. أنا حاليا تحت ضغط كبير.1 2 3 4 5 6 7 82. لا أحصل على الاحترام الذي أستحقه.1 2 3 4 5 6 7 83. ليس لدي رفيق حميم أو موثوق به.1 2 3 4 5 6 7 84. عدم توفر المال الكافي هو مصدر قلق دائم بالنسبة لي.1 2 3 4 5 6 7 85. لدي الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.1 2 3 4 5 6 7 86. أنا قلقة بشأن مستقبلي.1 2 3 4 5 6 7 8ويتم حساب نتائج الاختبار بعد جمع كل رقم خاص بالإجابة على الأسئلة ويتحدد مدى السعادة عن طريق قسمة حاصل جمع أسئلة الأمل على حاصل جمع أسئلة العطش.