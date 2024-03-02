Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصرع أربعة أشخاص بحادث سير في بيجي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تطور غير مسبوق.. خطوة بسيطة يمكنها كشف اصابتك بالزهايمر

منوعات

2024-03-02 | 09:47
تطور غير مسبوق.. خطوة بسيطة يمكنها كشف اصابتك بالزهايمر
966 مشاهدة

أصبح اكتشاف الإصابة بمرض ألزهايمر بمجردّ اختبار دم بسيط قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق فعلياً بعد سنوات طويلة من البحوث، وسيشكّل بالتالي تطوراً ثورياً في هذا المجال، لكنّ المرضى أنفسهم لن يلمسوا الفائدة منه ما لم تتوافر علاجات فاعلة لهذا المرض بعد طول انتظار.

وقال طبيب الأعصاب جوفاني فريسوني، أحد أبرز الأخصّائيين الأوروبيين في مرض ألزهايمر لوكالة فرانس برس: "ستغير المؤشرات الحيوية للدم الطريقة التي نجري بها التشخيص".

ويشكّل التشخيص بهذه الطريقة منذ سنوات أحد محاور التركيز الرئيسية للبحوث المتعلقة بهذا المرض الذي يُعَدّ الشكل الأكثر شيوعاً من الخرف، ويؤثر بشكل لا رجعة فيه على عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.

وتتمثل الفكرة في توفير القدرة من خلال اختبار دم بسيط، على رصد مؤشرات تكشف الآليات الفيزيولوجية التي يبدأ بها المرض.

وتوصل العلماء إلى معطيات عن آليتين رئيسيتين، من دون التوصل إلى فهم كامل للتفاعل بينهما، أولاهما عبارة عن تكوين ما يُعرف بلويحات بروتين الأميلويد في الدماغ، والتي تضغط على الخلايا العصبية وتدمرها في النهاية، والثانية تراكم بروتينات أخرى تسمى تاو داخل الخلايا العصبية نفسها.

وتتوافر أصلاً فحوص تتيح اكتشاف الإصابة بألزهايمر، أحدها بواسطة البزل القطني (أو الشوكي)، والثاني بواسطة إحدى تقنيات التصوير الطبي وهي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET). ولكن نظراً إلى أن هذه الفحوص طويلة وثقيلة ومكلفة، يكتفي كثر من المرضى بالنتائج السريرية، كفقدان الذاكرة الشديد.

وسبق أن طُرحَت في السوق بعض اختبارات الدم، ولكن عملياً لا يُستخدَم سوى القليل منها في انتظار توافُر بيانات عن فائدتها الحقيقية. إلا أن العديد من الدراسات أثبتت في الأشهر الأخيرة فاعلية بعض اختبارات الدم في رصد العلامات الداخلية للمرض.

ونُشرت أبرز هذه الدراسات في كانون الثاني/يناير الفائت في مجلة "جاما نورولودجي". وخلصت الدراسة التي استندت إلى متابعة وضع نحو 800 شخص، إلى أن اختبار الدم يمكن أن يكشف عن كمية غير طبيعية من الأميلويد أو عن بروتينات تاو بفاعلية مماثلة للفحوص المعتمدة في الوقت الراهن.

والأهم من ذلك، أن فاعلية هذا الاختبار ثبتت في مرحلة ما قبل سريرية، حتى قبل ظهور الأعراض المعروفة لهذا المرض.

وأبدت الأوساط الطبية عموماً ارتياحها إلى هذا التقدم المهم، رغم بعض الثغرات، ومنها ضرورة تأكيد هذه الفاعلية في الممارسة العملية، إضافة إلى أن هذا الاختبار يُظهر فقط وجود آليات فيزيولوجية لا تؤدي بشكل منهجي إلى الخرف.

خطوة أولى
واعتبر أخصّائي طب الأعصاب بارت دي ستروبر في تعليق عبر منصة مركز "ساينس ميديا سنتر" البريطاني أنها "دراسة ممتازة تقرّب إلى حد كبير إمكان استخدام اختبار دم عادي لرصد مرض الزهايمر".

وفي المملكة المتحدة، أصبح هذا التطوّر حقيقة واقعة تقريباً. ويهدف البرنامج، الذي بدأته العديد من المنظمات المناهضة لمرض الزهايمر، منذ العام الماضي إلى اختبار مدى فائدة اختبارات الدم هذه داخل نظام الرعاية الصحية البريطاني.

إلاّ أنّ اكتشاف الإصابة بالمرض في مرحلة مبكرة يفقد أهميته في غياب أي علاج فاعل. ومع ذلك، يأمل كثر من أطباء الأعصاب راهناً في أن تحقق الأدوية النتيجة المرجوة.

فبعدما أخفقت البحوث طوال عقود في التوصل إلى علاجات، يبدو أن ثمة دواءين واعدين، أحدهما من شركة "إلاي ليلي"، والآخر من "بايوجين" (Biogen)، يستطيعان إبطاء تطور مرض الزهايمر عن طريق مهاجمة لويحات الأميلويد.

ومع أن فاعليتهما محدودة، وآثارهما الجانبية حادة، يرى كثر من أخصّائيي طب الأعصاب أنهما خطوة أولى نحو علاجات أخرى أكثر فاعلية.

وفي ضوء ذلك، يؤمل في أن يساهم التمكن من استخدام اختبار دم بسيط لرصد مرض الزهايمر في أسرع وقت ممكن من زيادة فاعلية أي دواء.

وثمة تفصيل مهم هو أن فحص الدم أتاح التشخيص المبكر لدى مرضى يعانون أصلاً ضعف الذاكرة، لا لدى أيّ كان.

وقال فريسوني "لا فائدة اليوم من اختبار المؤشرات الحيوية للدم لدى الأشخاص الذين لا يعانون عجزاً إدراكياً، فهذا لن يؤدي إلا إلى الضرر".

فماذا يفيد اكتشاف ارتفاع خطر الإصابة بالمرض، إذا لم تتوافر وسائل ملموسة لمنع ظهوره؟ ومع ذلك، لا يستبعد فريسوني أن يصبح فحص مرض الزهايمر حقيقة ذات يوم.

وقال "نحن نختبر راهناً بعض الأدوية الهادفة إلى تقليل خطر الإصابة بخرف الزهايمر". وأضاف "ربما، في غضون خمس أو عشر سنوات، سيصبح ذلك في الممارسة السريرية. عندها، سأكون قادراً على أن أوصي بقياس المؤشرات الحيوية للدم (كأداة فحص)، ولكن ليس اليوم".

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

منوعات

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Biotic
Play
Biotic
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
Play
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
Play
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-01
Play
نشرة ١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-01
Play
العراق في دقيقة 01-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-01
الرهان
Play
الرهان
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
Play
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
اغمض عينيك
Play
اغمض عينيك
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
Play
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
عشرين
Play
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
Play
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
تل الراهب
Play
تل الراهب
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Play
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقات السابقة… وتأثيرها على اختيار شريك الحياة - الحلقة ٢٥٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-29
Play
العلاقات السابقة… وتأثيرها على اختيار شريك الحياة - الحلقة ٢٥٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-29
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-02
Play
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Biotic
Play
Biotic
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
Play
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
Play
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-01
Play
نشرة ١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-01
Play
العراق في دقيقة 01-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-01
الرهان
Play
الرهان
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
Play
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
اغمض عينيك
Play
اغمض عينيك
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
Play
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
عشرين
Play
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
Play
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
تل الراهب
Play
تل الراهب
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Play
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.