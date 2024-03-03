الطقس يؤجل رحلة من فلوريدا إلى الفضاء

وكان مقررًا إطلاق الصاروخ الساعة الـ23:16 بالتوقيت المحلي السبت من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ولكن أرجئت العملية إلى الساعة الـ22:53 بالتوقيت المحلي الأحد، بسبب "الرياح القوية"، وفق ما أعلنت شركة "سبايس إكس".وكانت هذه الرحلة، المقامة في إطار عمليات التناوب المعتادة لطاقم محطة الفضاء الدولية، مقررة في البداية في الـ22 من شباط/ فبراير، وهو تاريخ شهد تأجيلًا أوَّلًا.واستُخدمت كبسولة "دراغون"، التي ستحمل الطاقم، والموجودة في الجزء العلوي من الصاروخ، في أربع مهام مأهولة سابقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".الركاب الأربعة هذه المرة هم أعضاء في "كرو-8"، مهمة التناوب المنتظمة الثامنة التي تقوم بها "سبايس إكس" لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ عام 2020.وقال رئيس "ناسا" بيل نيلسون خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع "يبدو الأمر شبه روتيني للأشخاص غير المتخصصين، أن ترسلهم سبايس إكس إلى هناك واحدًا تلو آخر".