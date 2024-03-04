لعام 2024.. تعرف على أغلى 10 سيارات في العالم

السومرية نيوز – منوعات



خلال عام 2024 الجاري، تضم أسواق السيارات العالمية تشكيلة قوية من الموديلات التابعة لفئة SUV، من مختلف الماركات.





*طراز G63 4x4²

في المركز العاشر بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Mercedes-AMG G63 4x4².



الطراز يتاح بمحرك بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 577 حصانا، بسعر 350,050 دولارا. ويكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عن أغلى السيارات المتاحة ضمن هذه الفئة بالأسواق حاليا، ما بين السيارات الـ Suv العاملة بالوقود الأحفوري، أو الكهربائية، وتشمل ما يلي من سيارات :*طراز G63 4x4²في المركز العاشر بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Mercedes-AMG G63 4x4².الطراز يتاح بمحرك بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 577 حصانا، بسعر 350,050 دولارا.





*طراز Rolls-Royce Cullinan

في المركز التاسع بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Rolls-Royce Cullinan .



الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.75 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 563 حصانا، بسعر 376,750 دولارا. *طراز Rolls-Royce Cullinanفي المركز التاسع بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Rolls-Royce Cullinan .الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.75 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 563 حصانا، بسعر 376,750 دولارا.



*طراز Rezvani Hercules 6x6

في المركز الثامن بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Rezvani Hercules 6x6.



الطراز يتاح بمحرك بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 1000 حصان، وبسعر 395,000 دولار.





*طراز Ferrari Purosangue

في المركز السابع بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Ferrari Purosangue.



الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 715 حصانا، وبسعر 402,050 دولارا. *طراز Rezvani Hercules 6x6في المركز الثامن بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Rezvani Hercules 6x6.الطراز يتاح بمحرك بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 1000 حصان، وبسعر 395,000 دولار.*طراز Ferrari Purosangueفي المركز السابع بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Ferrari Purosangue.الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.5 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 715 حصانا، وبسعر 402,050 دولارا.





*طراز Rolls-Royce Black Badge Cullinan

في المركز السادس بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Rolls-Royce Black Badge Cullinan.



الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.75 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 600 حصان، وبسعر 453,250 دولارا. *طراز Rolls-Royce Black Badge Cullinanفي المركز السادس بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Rolls-Royce Black Badge Cullinan.الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.75 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 600 حصان، وبسعر 453,250 دولارا.





*طراز G63 AMG 6x6

في المركز الخامس بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز G63 AMG 6x6.



الطراز يتاح بمحرك بسعة 5.5 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 544 حصانا، وبسعر 544,378 دولارا.





*طراز G650 Landaulet

في المركز الرابع بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Mercedes-Maybach G650 Landaulet.



الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 621 حصانا، وبسعر 754,200 دولار. *طراز G63 AMG 6x6في المركز الخامس بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز G63 AMG 6x6.الطراز يتاح بمحرك بسعة 5.5 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 544 حصانا، وبسعر 544,378 دولارا.*طراز G650 Landauletفي المركز الرابع بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Mercedes-Maybach G650 Landaulet.الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 621 حصانا، وبسعر 754,200 دولار.





*طراز Dartz Prombron

في المركز الثالث بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Dartz Prombron.



الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 1500 حصان، وبسعر 1.2 مليون دولار. *طراز Dartz Prombronفي المركز الثالث بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Dartz Prombron.الطراز يتاح بمحرك بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة حصانية تصل لـ 1500 حصان، وبسعر 1.2 مليون دولار.





*طراز Scarbo Vintage SV Rover

في المركز الثاني بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Scarbo Vintage SV Rover.



الطراز يتاح بمحرك ينتج قوة حصانية تصل لـ 1100 حصان، وبسعر 1.5 مليون دولار. *طراز Scarbo Vintage SV Roverفي المركز الثاني بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Scarbo Vintage SV Rover.الطراز يتاح بمحرك ينتج قوة حصانية تصل لـ 1100 حصان، وبسعر 1.5 مليون دولار.





*طراز Karlmann King

في المركز الأول بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Karlmann King.



الطراز يتاح بمحرك V10 بسعة 6.8 لتر، وبسعر 1.9 مليون دولار. *طراز Karlmann Kingفي المركز الأول بقائمة أغلى سيارات SUV في العالم خلال عام 2024 الجاري، يأتي طراز Karlmann King.الطراز يتاح بمحرك V10 بسعة 6.8 لتر، وبسعر 1.9 مليون دولار.





