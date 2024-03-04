طلب غريب من ورثة مغنية شهيرة لترامب

وكان ترامب قد قام بتشغيل أشهر أغاني شينيد "لا شيء يقارن بك"، في فعاليات حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.وطالبت إدارة تركة شينيد وشركة التسجيلات الخاصة بها، "كريساليس"، في بيان مشترك، ترامب "بالكف عن استخدام موسيقاها على الفور".وقال البيان إن "المغنية الإيرلندية، التي توفيت العام الماضي عن 56 عاما: "عاشت وفق قواعد أخلاقية صارمة يميزها الصدق والشفقة والإنصاف واللياقة تجاه إخوانها من البشر".وأضاف: "لقد علمنا بغضب شديد أن دونالد ترامب يستخدم أداءها الشهير في أغنية لا شيء يقارن بك في تجمعاته الانتخابية".استطرد البيان: "باعتبارنا حراس على تراثها، طالبنا دونالد ترامب ومساعديه بالتوقف عن استخدام موسيقاها فورا".