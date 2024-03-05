بعد علاقة حب 8 سنوات وإنجاب طفلتَين... هل حدّد موعد زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز؟

في التفاصيل، نشرت حبيبة "الدون" جورجينا رودريغيز في خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، صورة بطاقة دعوة تحتوي على قلب أحمر وتحتها اسمها بالكامل مع ذكر تاريخ يوم الثلاثاء 5 آذار 2024، وأضافت جورجينا موعد الساعة السابعة مساء والمكان في العاصمة السعودية الرياض.وتمّ تداول تلك الصورة بشكلٍ واسع على أنها دعوة حفل زفاف رونالدو وجورجينا رسمياً، وهو ما كان ينتظره المتابعون وعشاق رونالدو منذ سنوات كثيرة.ويترقّب الجمهور موعد الحفل بفارغ الصبر وهل إذا كان فعلاً موعد زفافهما بعد علاقة جمعتهما لأكثر من 8 سنوات وإنجاب طفلتَين وتربية خمسة أطفال، علماً بأنّ اللاعب الشهير لديه 3 أطفال من سيدة أخرى بجانب طفلتَيه من جورجينا.