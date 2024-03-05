وبلغ سعر الكيلو الواحد من "الكوچة" في مدينة أربيل (عاصمة الإقليم) نحو 300 ألف دينار عراقي، بينما بلغ سعر الكيلو في مدينة السليمانية بنحو 400 ألف دينار عراقي.والغريب في الأمر، فإن هناك إقبالاً من بعض المواطنين في إقليم كردستان على شراء هذا النوع من الفاكهة.وفي العادة يكون سعر الكيلو الواحد من "الكوچة" عند أول فترات نزولها، خاصة في العاصمة العراقية بغداد بنحو 5 آلاف دينار عراقي ثم تتجه بعدها إلى الانخفاض لتصل إلى ألفي دينار أو أقل بقليل.ويعتبر البرقوق الأخضر أو ما يعرف "بالجنارك" أو "الكوچة" من الفواكه الموسمية التي ينتظرها الكثيرون، فهو يبشر بقدوم الربيع، ويمتاز بمذاقه المائل إلى الحموضة، وعادة ما يتم تناوله مع الملح.ويعرف "الجنارك" بأنه من الفواكه التي تفتح الشهية، وتنظف الحليمات الذوقية، ولها فوائد جمة بالنسبة لعملية الهضم، لأنه يحتوي على سوائل وأحماض عضوية، وأيضا يحمي الجهاز الهضمي من المشكلات السرطانية، بسبب ما يحتويه من ألياف غذائية ومضادات الأكسدة.كما أنه مدر للبول ومفيد للوقاية من أمراض الكلى،‏‏ ويضبط الضغط الشرياني لما يحتويه من البوتاسيوم.إلا أنه ورغم فوائده الكثيرة، ينصح الخبراء بعدم زيادة الكمية المتناولة عن 10 حبات يومياً فقط، لأن الإكثار منه يؤثر بشكل سلبي على المعدة، فهو يسبب الإسهال بسبب محتواه الكبير من الألياف الغذائية.