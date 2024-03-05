خلل تقني يضرب فيسبوك وانستغرام ويوتيوب

تعرضت منصتا التواصل الاجتماعي الشهيرتان فيسبوك وانستغرام لخلل فني، أدى إلى تسجيل خروج المشتركين من حساباتهم، كما توقف تطبيق يوتيوب عن العمل.

وباءت محاولات المستخدمين بتسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك بالفشل.



وبحسب مركز الإعلام الرقمي، فإن الخلل الذي ضرب منصات شركة ميتا، فيسبوك وانستغرام، وبعض خدماتها، شمل غالبية دول العالم .