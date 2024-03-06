المراكز الفلكية الدولية والإقليمية تتحدث عن بداية شهر رمضان.. الإثنين أم الثلاثاء؟

التوقعات الفلكية تلعب دوراً محورياً في تحديد موعد بداية رمضان 2024، حيث تشير إلى احتمال بدء هذا الشهر الفضيل يوم الإثنين 11 مارس/آذار 2024. ومع ذلك، يتأرجح التساؤل بين يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 مارس/آذار، في انتظار التحري الرسمي لهلال شهر رمضان.المراكز الفلكية الدولية والإقليمية، مثل مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، تقدم إطاراً زمنياً مبنياً على الحسابات الدقيقة. حسب هذه الحسابات، من المتوقع أن تتحرى غالبية الدول العربية والإسلامية هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس/آذار 2024. وفقاً للاقتران المركزي الذي يحدث في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش من نفس اليوم.على الرغم من التقدم الفلكي، تظل رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب جزءاً لا يتجزأ من التقاليد الإسلامية في تحديد بداية الشهر الكريم. وبحسب الدراسات، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في العالم العربي والإسلامي يوم الأحد 10 مارس/آذار، مما يضع الإثنين 11 مارس كموعد متوقع للغالبية العظمى من الدول.مع اقتراب الإعلان الرسمي، تسود حالة من الحماس والاستعداد بين المسلمين حول العالم لاستقبال شهر الصيام. التحضيرات تتراوح بين الجوانب الروحانية والتجهيزات العملية لاستقبال هذا الشهر الفضيل.من الواضح أن التحضيرات والترقب لشهر رمضان يجمع بين التقاليد العريقة والتقدم العلمي الفلكي، مما يعكس الجمع بين الإيمان والمعرفة في هذا الحدث الروحي السنوي. ومع تواصل العد التنازلي، يبقى المسلمون في انتظار لحظة الإعلان الرسمي التي ستجمع قلوبهم على الصيام والقيام والعمل الصالح، أملاً في مضاعفة الأجر والثواب.