العراق أكثر من 14 ساعة.. عدد ساعات الصيام بمختلف دول العالم في رمضان 2024

تختلف عدد ساعات الصيام من دولة إلى أخرى فمنها ما يوضع في خانة أقصر ساعات الصيام في العالم فيما تدخل أخرى ضمن خانة أطول ساعات الصيام، وذلك مرتبط بطول النهار الذي يعتمد بدوره على خطوط العرض، إذ كلما اقتربت الدولة إلى القطب الشمالي زادت ساعات الصيام الخاصة بها.أما خلال هذه الفترة من السنة فكلما ابتعدت عن القطب الشمالي كانت ساعات النهار أقصر؛ ما يسبب عدد ساعات صيام أقل.خلال رمضان 2024 تسجل تشيلي أقصر ساعات الصيام؛ إذ سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة، بينما ستشهد نوك عاصمة غرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.الجدير بالذكر أن عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 ستزداد تدريجياً مع الأيام، إذ تعتبر الأيام الأولى من رمضان أقصر من آخر أيامه، وذلك بسبب تغير الفصول من الشتاء إلى دخول الربيع الذي يبدأ فيها ساعات النهار تطول بالمقارنة مع الليل.وبناءً على الحسابات الفلكية، فإن الأربعاء الأول من شوال 1445هـ الموافق العاشر من أبريل/نيسان 2024 سيكون أول أيام عيد الفطر.فيما يلي قوائم عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 بالعواصم العربية والإسلامية وباقي دول العالم: