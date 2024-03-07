باقة من البرامج والمسلسلات تعرضها السومرية في رمضان.. منها الترفيهي والدرامي والديني والإجتماعي!

ككلّ عامٍ تستعد السومرية لتقديم الأفضل لمشاهديها في شهر رمضان المبارك، وتختار لهم أروع الإنتاجات الدرامية والبرامج الترفيهية والإجتماعية. فتمضون أمام شاشتها أوقاتاً ممتعة ومشوقة لن تملّوا فيها بانتظار وقت الإفطار أو في أمسياتكم وسحوركم!



تقدم السومرية برنامج "أحمر لو أسود" الترفيهي والمسلي والذي ويفتح أمام المشاركين فيه فرص الربح المالي الوفير.



هو برنامج مسابقات وألعاب يُبث مباشرةً على الهواء من داخل الأستوديو كما من قلب الشارع العراقي لزيادة فرص ربح المشاهدين في بيوتهم والمتجولين خارج المنزل بعد الإفطار. البرنامج يتضمن مفاجآت عديدة وسيزيد مرحاً وتشويقاً مع الأجواء المميزة التي عوّدنا عليها الإعلاميّان المميزان علاء بتي وأنغام القرغولي.



وفي لفتةٍ إنسانية خاصة تقدم السومرية برنامج "الله بالخير" الذي يتطلّع بالمحتاجين، إيماناً منها بأن هذا الشهر هو شهر العطاء والخير والتقوى والإلتفاتة إلى كل من يحتاج ولو نظرة وقطرة اهتمامٍ. برامج رمضان الخاصةتقدم السومرية برنامج "" الترفيهي والمسلي والذي ويفتح أمام المشاركين فيه فرص الربح المالي الوفير.هو برنامج مسابقات وألعاب يُبث مباشرةً على الهواء من داخل الأستوديو كما من قلب الشارع العراقي لزيادة فرص ربح المشاهدين في بيوتهم والمتجولين خارج المنزل بعد الإفطار. البرنامج يتضمن مفاجآت عديدة وسيزيد مرحاً وتشويقاً مع الأجواء المميزة التي عوّدنا عليها الإعلاميّان المميزان علاء بتي وأنغام القرغولي.وفي لفتةٍ إنسانية خاصة تقدم السومرية برنامج "" الذي يتطلّع بالمحتاجين، إيماناً منها بأن هذا الشهر هو شهر العطاء والخير والتقوى والإلتفاتة إلى كل من يحتاج ولو نظرة وقطرة اهتمامٍ.

"الله بالخير" من تقديم الإعلامية‏ جمانه محمد والتي باتت معروفة بمدى إنسانيتها وحبها لمساعدة الآخرين وتسليط الضوء على احتياجات كل فردٍ أو جماعة. فستتجول في شوارع بغداد بحثاً عن المحتاجين والمشردين لتحول يومهم إلى حلمٍ وأمنياتهم لحقيقة. ودون تفرقة في الاحتياجات والمتطلبات الأسياسية للعيش، ستُفرح جمانه محمد قلب محتاجٍ وتقدم له المساعدة. فسيعيش يومياً مختلفا ويحظى بفرصة جميلة لتغيير مظهره والحصول على ملابس جديدة وشراء احتياحاته الأساسية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا لزم الأمر. في شهر الخير والبركة سترفع قناة السومرية من فضيلة العطاء، لتختار أشخاصاً يكونون في أمسّ الحاجة للمساعدة وتضع البسمة على وجوههم والأمل في قلوبهم دون مقابل.



وتهم السومرية أيضاً بالإصلاح الإجتماعي فتقدم خلال الشهر الفضيل برنامج "خل نتصالح" الذي سيجمع الأحباء والأصدقاء والأقارب ببعضهم. فسيتم جمع شخصين على خلافٍ مع بعضهما البعض لمحاولة التقريب بينهما وبين وجهات النظر بهدف حل الخلاف. وسيرافق هذين الشخصين باحث اجتماعي متخصص في العلاقات الإنسانية ليكون التقارب مبني على أسس متينة ولتكون المصالحة فعالة. من تقديم شيماء قاسم، بلسم حسين وطيبة عامر، كما سيتم دعم القصة المطروحة من خلال تقريرٍ مصور لشهادات أصدقاء أو أقارب الشخصين الذين تتم المصالحة بينهما، وسيتم عرض الخلاف من وجهات نظر متعددة من كلا الطرفين.



تدعو قناة السومرية كل شخص يحب المشاركة في البرنامج أو عنده قصة خلاف يحب أن يعرضها أو عنده الشجاعة للمبادرة بمصالحة تخصه أو تخص أحد المقربين منه، ليتصل على الرقم 07858789047 المخصص لبرنامج "خل نتصالح".



وللسياسة مساحة خاصة أيضاً خلال الشهر الفضيل إذ يطل برنامج "بالمختزل" مع الإعلامي سامر جواد على المشاهدين لأن الأحداث السياسية المتسارعة لا تنتظر التأجيل في تسليط الضوء عليها.

وكما عودنا برنامج "بالمختزل" على موضوعيته وتنوعه في اختيار الضيوف والمحللين والمؤثرين في الساحة السياسية، سيستمر في هذا النهج في محاولات دؤوبة للبحث عن الحلول للثغرات والإضاءة على الفساد حيث تغلغل. ضمن حوارات تختصر الحدث وتلخص المشهد، يتميز البرنامج بالجرأة في الطرح، ويقدم المعلومة وفق نسق الموضوعية.

"بالمختزل" برنامج لا يكتفي بالرأي والرأي الآخر، بل يحلل ويفسر، لتكون الرسالة في المتناول.



وبهدف التقرب من الله وإضافة حسنات إلى صيامنا الرمضاني تقدم قناة السومرية برنامج "حديث رمضان" الذي يُعتبر وقفة دينية طيلة الشهر الفضيل، ومرجعٌ للإضاءة على الفضائل التي يقدمها هذا الشهر وكيفية الوصول في آخره الى ارتقاءٍ روحي ومعنوي.



فيستضيف البرنامج شخصيات دينية من الوقفين السني والشيعي للحديث عن فضائل وخصائص شهر رمضان المبارك وأعماله اليومية، والاستدلال بالآيات القرآنية التي تشير الى أهمية الصيام وفضائل احياء ليالي الشهر الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الخاصة، اضافة الى أحاديث أهل البيت والصحابة المنتجبين.



مسلسلات السومرية

من أجمل القصص المطروحة في الموسم الرمضاني الحالي والذي تعرضه السومرية على شاشتها، قصة مسلسل "أغمض عينيك" السوري التي تدور حول "جود" وهو طفل مشخص بطيف توحد عمره ثمان سنوات وهي المرّة الأولى الذي تُطرح هذه الإشكالية في العالم العربي. يعيش مع والدته "حياة" وحيدا بعد ان هجرهم والده. تضطر والدته لتركه وحيداً بعدما واحت مشكله كبيرة، فرفض جدّيه الاعتناء به، لتطلب من صديقها "مؤنس" الذي لا تربطه بها أي صلة قرابة، فيقبل هذه المهمة!



يتشكل بين جود ومؤنس رابط قوي، ويصطدم الأخير بتحديات كبيرة للحفاظ على أمان جود، منها قانونية ومواجهات مع الأقارب وحتى أحكام المجتمع القاسية. ليكبر جود مع مؤنس بعد نضالٍ طويل وتعود والدته ليختبر تجارب ومشاعر جديدةز فكيف سيستمران رغم كل الإضطرابات؟ وهل ستعوض الحياه للكل فردٍ ما خسره؟



أبطال مسلسل "أغمض عينيك" من ألمع نجوم سوريا وهم القيرة منى واصف وعبد المنعم عمايري وأمل عرفة وأمد الأحمد وفايز قزق وحلا رجب زغيرهم الكثير، وإخراج مؤمن الملا.



وأيضاً تفتح السومرية الباب في الموسم الرمضاني الحالي أمام الدراما الجزائرية التي تشهد إقبالاً واسعاً في المشاهدات والتي تتطور سريعاً إنتاجياً وإخراجياً وفي الاداء المميز للممثلين. فتقدم لأول مرة في العراق مسلسل "الرهان" الجزائري المدبلج إلى اللهجة السورية والذي يدور في عالمٍ من الألغاز، إذ يغوص البطل "عيسى زياني" في دهاليز المؤامرات العائلية والأسرار المخفية. وفيما يحاول الهروب من الأفخاخ وانقاذ حياته، تتحوّل يومياته إلى لعبة خطرة. فهل ينجو من المخططات المرسومة له؟

أحداث مشوقة ومغامرات مستمرة تنطوي في كلّ حلقة من مسلسل "الرهان" على السومرية خلال رمضان. من بطولة عبد القادر جريو وعباس زهماني وزهرة حركات وأيوب عمريش وجميلة عراس وغيرهم من ألمع نجوم الجزائر، وإخراج محمود كامل.



أما المسلسل المصري "تل الراهب" فهو مليئ بالألغاز والصعوبات التي تواجه أبطاله. فالقصة مقسومة لثلاثة أجزاء تأخذ الشخصيات من مغامرة لأخرى.

في البداية يبحث الأبطال عن كنزٍ مدفون ويسرقونه، لكنهم استهزأوا برواية "الكنز المرصود" المحمي من النهب، وكانت كلمة "حرز" أو "تعويذة" بالنسبة لهم لا تعني سوى نكتة مضحكة. لكن ما كان يقلقهم هو جريمة قتل ارتكبوها بحق شخصٍ اكتشف مخططهم، واستطاعوا التخلص من كل إثباتٍ يدينهم.



بعدما أصبحوا أثرياء، تتسرب تفاصيل بعض الدلائل على جريمتهم وتصبح حياتهم بخطر، ويخوضون معركة جديدة من أجل الحفاظ على حياتهم وسمعتهم وحريتهم وأموالهم وعائلاتهم، لتبدأ معالم النبوءة المشؤومة التي استهزأوا بها يوما تتحقق وتتضح وتتجلى.

"تل الراهب" بطولة محمد رياض وأيتن عامر ومحمد عز وهبة عبد العزيز ومحسن منصور ودارين حداد وغيرهم، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.



وضمن باقة مسلسلاتها تقدم السومرية خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الخليجي "من كثر حبي لك" الذي تجمع احداثه أزواج مضى على زواجهم اكثر من عشر سنوات. الا ان الكثير من الأمور والسلوكيات التي كانت مخبأة تظهر بكل سلبياتها لتخلق فجوة وبُعد اجتماعي وعاطفي كبير.



يلتقي أبطال المسلسل كلهم حين يسكنون في عمارة واحدة، فيتقربون من بعضهم وتنشأ بينهم علاقات صداقة وحب وأيضاً خلافات. فسنشاهد علاقات حب تنشأ بين أفراد بعد أن تدهورت علاقاتهم مع أزواجهم. وزيجات تنتهي بعد سنوات، وخيانة وحب جديد ينشأ بعدها، كما الإنتقام والجرائم.. وتجمعهم الجارة سمية (أو سمسمة) التي تقرأ لهم الأبراج وتدير أحداث حياتهم كما يحلو لها.



"من كثر حبي لك" مسلسل سيحثنا على النظر للأمور من منظور الطرف الآخر لألّا نحكم على المخطئ فوراً ونعرف كيف نأخذ القرارات الصائبة فيحكمنا.

هو من بطولة حمد العماني ونور الشيخ وخالد الشاعر وشوق الهادي وإبراهيم الحربي وفوز العبدالله وباسم عبدالامير وفاطمة الطباخ، تأليف نورة البدري وإخراج حسين الحليبي.



لمشاهدة هذه الباقة المنوعة من البرامج والمسلسلات شاهدوا قناة السومرية طيلة شهر رمضان المبارك على نايل سات والتردد 11315، وتابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي وانتظروا الحلقات الخاصة على قناتنا على يوتيوب وعلى موقعنا الإلكتروني.