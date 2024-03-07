بينها "حرب البيض".. إليك أغرب العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم

السومرية نيوز – منوعات



يتشاركُ المُسلمون في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بشهر رمضان باعتباره فرصة للصيام وتقوية العلاقة مع الله، ويتميز هذا الشهر بالعديد من العادات الرمضانية والتقاليد التي يتَّبعها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ما يعكس تنوع الثقافات والتراث الإسلامي، ومع ذلك يظلُّ لكل بلد تقاليده وممارساته الثقافية الخاصّة، التي ربما لم يسمع بها المُسلمون من البلدان الأخرى من قبل.







إندونيسيا.. أغرب العادات الرمضانية

إجازة للطلاب لتعويدهم على الصيام

تعتبر إندونيسيا واحدةً من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 260 مليون نسمة، وهي دولة تتميّزُ بتنوع طقوسها وتقاليدها، خاصّةً في هذا الشهر المُبارك. في هذا التقرير نُطلعكم على العادات الرمضانية الفريدة وغير المألوفة التي يقُوم بها المسلمون في مختلف الدول خلال شهر رمضان المبارك.تعتبر إندونيسيا واحدةً من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 260 مليون نسمة، وهي دولة تتميّزُ بتنوع طقوسها وتقاليدها، خاصّةً في هذا الشهر المُبارك.



ووفقاً لموقع HINDUSTANTIMES، تزامُناً مع هذا الشهر من كلّ عام تُعطى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إجازة للطلاب في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لتعويدهم على الصيام، كما تشهد المدينة طقوساً مميزة، مثل قرع الطبول التقليدية، المعروفة باسم "البدوق".



زيارة المقابر بحلول رمضان

أما في جزيرة جاوا فتبدأ الاحتفالات بالشهر المبارك بزيارة المقابر في الليلة الأولى من الشهر، وتسمى هذه الزيارة "نيادران"، حيث يقوم الأهل والأصدقاء بزيارة قبور أفراد العائلة الذين توفوا، ويطلق على الأطفال الذين تتزامن ولادتهم مع الشهر الكريم اسم "رمضان" للأولاد و"مرح" للفتيات. ووفقاً لموقع HINDUSTANTIMES، تزامُناً مع هذا الشهر من كلّ عام تُعطى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إجازة للطلاب في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لتعويدهم على الصيام، كما تشهد المدينة طقوساً مميزة، مثل قرع الطبول التقليدية، المعروفة باسم "البدوق".أما في جزيرة جاوا فتبدأ الاحتفالات بالشهر المبارك بزيارة المقابر في الليلة الأولى من الشهر، وتسمى هذه الزيارة "نيادران"، حيث يقوم الأهل والأصدقاء بزيارة قبور أفراد العائلة الذين توفوا، ويطلق على الأطفال الذين تتزامن ولادتهم مع الشهر الكريم اسم "رمضان" للأولاد و"مرح" للفتيات.



وفي مناطق مثل "كولون براجو" و"جوج جاكرتا" يأخذ احتفال "نيادران" شكلاً مختلفاً، حيث يسير الناس بشكل جماعي نحو المقابر، بهدف التطهير الروحي وإطعام المحتاجين.



تطهير الأرواح بالماء والليمون

بينما في مقاطعة "بادانج" يقوم المسلمون بالاستحمام في النهر بالماء والليمون، قبل حلول هذا الشهر، اعتقاداً منهم أنّ ذلك يُسهم في تنظيف أجسادهم وتطهير أرواحهم، ويجعلهم يستعدّون بشكل أفضل للصيام.



وفي غرب جزيرة سومطرة يتوافد الآلاف إلى الأنهار في المدن الماليزية للاحتفال بحلول رمضان، ويختلط الاحتفال بالمظاهر الدينية والثقافية.



"حربُ البيض" في باكستان

يُحدّثُنا موقع easternherald عن الاحتفال الكبير الذي يُقيمهُ الشعب الباكستاني في شهر رمضان المُعظّم، والمعرُوف بمسابقة "حرب البيض"، حيثُ يجتمعُ جميع الأطفال الذين يصومون لأول مرّة لتشجيعهم على الصيام، ويرتدون أغطية الرأس المغطاة بالذهب، ليتم تمييزهم دون غيرهم. وفي مناطق مثل "كولون براجو" و"جوج جاكرتا" يأخذ احتفال "نيادران" شكلاً مختلفاً، حيث يسير الناس بشكل جماعي نحو المقابر، بهدف التطهير الروحي وإطعام المحتاجين.بينما في مقاطعة "بادانج" يقوم المسلمون بالاستحمام في النهر بالماء والليمون، قبل حلول هذا الشهر، اعتقاداً منهم أنّ ذلك يُسهم في تنظيف أجسادهم وتطهير أرواحهم، ويجعلهم يستعدّون بشكل أفضل للصيام.وفي غرب جزيرة سومطرة يتوافد الآلاف إلى الأنهار في المدن الماليزية للاحتفال بحلول رمضان، ويختلط الاحتفال بالمظاهر الدينية والثقافية.يُحدّثُنا موقع easternherald عن الاحتفال الكبير الذي يُقيمهُ الشعب الباكستاني في شهر رمضان المُعظّم، والمعرُوف بمسابقة "حرب البيض"، حيثُ يجتمعُ جميع الأطفال الذين يصومون لأول مرّة لتشجيعهم على الصيام، ويرتدون أغطية الرأس المغطاة بالذهب، ليتم تمييزهم دون غيرهم.



وتبدأ "حرب البيض" في المساء، وتنتهي وقت السحور، وتعتمد قوانينها على قيام أحد المتسابقين الصغار بإمساك بيضة مسلوقة، وضرب البيضة الأخرى في يد خصمه بهدف كسرها، حتى يتأهل للمرحلة المقبلة.



نيجيريا.. إفطار يومي للفقير على مائدة الأثرياء

من أغرب العادات الرمضانية في نيجيريا تجميع الأطعمة التي تمّ إعدادها في بيوت أُسر الحيّ، وتنقسم الموائد أمام أقرب منزل إلى قسمين، أحدهما للرجال والآخر للنساء.



وفي هذا البلد أن تحرص كل أسرة ثريّة على استضافة أحد الفقراء يومياً على مائدة الإفطار، كنوع من التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المُبارك.



كما لا يمكن أن يفطر شخص بمفرده فى هذه الدولة، حيث يعتبر هذا غير مقبول نهائياً.



أوزباكستان.. خروف على الإفطار

وفي أوزباكستان يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية، يتمّ فيها دعوة الأهل والأصدقاء والجيران، مع وُجوب ذبح خروف على الإفطار، وتقديمه مع أرغفة العيش كبيرة الحجم، تُخبز عادةً بالمنزل ومع الزيت والحليب، بالإضافة إلى تحضير مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود. وتبدأ "حرب البيض" في المساء، وتنتهي وقت السحور، وتعتمد قوانينها على قيام أحد المتسابقين الصغار بإمساك بيضة مسلوقة، وضرب البيضة الأخرى في يد خصمه بهدف كسرها، حتى يتأهل للمرحلة المقبلة.من أغرب العادات الرمضانية في نيجيريا تجميع الأطعمة التي تمّ إعدادها في بيوت أُسر الحيّ، وتنقسم الموائد أمام أقرب منزل إلى قسمين، أحدهما للرجال والآخر للنساء.وفي هذا البلد أن تحرص كل أسرة ثريّة على استضافة أحد الفقراء يومياً على مائدة الإفطار، كنوع من التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المُبارك.كما لا يمكن أن يفطر شخص بمفرده فى هذه الدولة، حيث يعتبر هذا غير مقبول نهائياً.وفي أوزباكستان يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية، يتمّ فيها دعوة الأهل والأصدقاء والجيران، مع وُجوب ذبح خروف على الإفطار، وتقديمه مع أرغفة العيش كبيرة الحجم، تُخبز عادةً بالمنزل ومع الزيت والحليب، بالإضافة إلى تحضير مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود.



زغبة رمضان في موريتانيا

ربّما تكون لدى شعب موريتانيا واحدة من أغرب العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم، حيث يقوم الرجال الموريتانيون بحلق رؤوسهم قبل حلول شهر رمضان بعدة أيام، بهدف أن يتزامن نمو الشعر الجديد مع نهاية الشهر الفضيل، وتُعرف هذه العادة باسم "زغبة رمضان".



وتعتبر هذه العادة مزيجاً بين الثقافة العربية والأفريقية، وعادةً ما يكون حلق الرأس في الثقافة الأفريقية ذا دلالات ترتبط بزيادة الرزق واستبعاد الهموم.



وبالإضافة إلى ذلك، يحتفل الناس بالأعراس خلال هذا الشهر في موريتانيا، وهو مظهر من مظاهر التفاؤل بالخير خلال هذا الشهر، وهذا يتنافى مع عادات الاحتفال في معظم الدول الإسلامية الأخرى.



ومن بين العادات المتميزة التي يمارسها الشعب الموريتاني، أنهم يجتهدون في قراءة القرآن الكريم كاملاً في ليلة واحدة، رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع.



في تايلاند.. يُمنعُ على الرجال تناول طعام زوجاتهم

في اليوم الأول من هذا الشهر يجب على كل أسرة تايلاندية مسلمة التضحية برأس من الماشية؛ احتفالاً بالشهر الكريم، أمّا العائلات الفقيرة فتضحي بالطيور تعبيراً عن سعادتها بقدوم الشهر الكريم، في عادة من أكثر العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم، وهو تقليد تايلاندي قديم يمارسونه منذ قرون.



أمّا العادة الرمضانية الثانية غير المألوفة في تايلاند فتتمثّل في خروج النساء في مجموعات قبل الإفطار، وجُلوسهنّ أمام منازلهن وتناولهنّ الإفطار معاً، بينما الرجال لا يأكلون الطعام الذي تطبخه زوجاتهم، بل يأكلون الطعام الذي تطبخه زوجات الرجال الآخرين.



الهند.. حتى غير المسلمين يجب أن يستيقظوا للسحور

رغم أن معظم المواطنين الهنود من الهندوس، فإن المواطنين الهنود المسلمين لديهم تقليد فريد من أشدّ العادات الرمضانية غير المألوفة غرابة حول العالم، حيثُ يقوم المسلمون في وقت السحور بطرق أبواب المواطنين الآخرين، وإيقاظ أي مسلم نائم في هذا الوقت، وهو تقليد موروث من ثقافة المدينة المغولية، وهو المعروف أيضاً باسم Zohridaars، ولكن يمارسه الآن عدد أقل من الناس، باستثناء أولئك الذين يعيشون في دلهي القديمة.



أوغندا.. ضرب الأزواج على رؤوس زوجاتهم قبل وجبة الإفطار

في أوغندا، هناك عادة قديمة قد يراها البعض غير مناسبة لهذا الشهر، ولكن الشعب الأوغندي، خاصةً الرجال في قبائل "اللانغو"، ما زالوا يحتفظون بها إلى اليوم. ربّما تكون لدى شعب موريتانيا واحدة من أغرب العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم، حيث يقوم الرجال الموريتانيون بحلق رؤوسهم قبل حلول شهر رمضان بعدة أيام، بهدف أن يتزامن نمو الشعر الجديد مع نهاية الشهر الفضيل، وتُعرف هذه العادة باسم "زغبة رمضان".وتعتبر هذه العادة مزيجاً بين الثقافة العربية والأفريقية، وعادةً ما يكون حلق الرأس في الثقافة الأفريقية ذا دلالات ترتبط بزيادة الرزق واستبعاد الهموم.وبالإضافة إلى ذلك، يحتفل الناس بالأعراس خلال هذا الشهر في موريتانيا، وهو مظهر من مظاهر التفاؤل بالخير خلال هذا الشهر، وهذا يتنافى مع عادات الاحتفال في معظم الدول الإسلامية الأخرى.ومن بين العادات المتميزة التي يمارسها الشعب الموريتاني، أنهم يجتهدون في قراءة القرآن الكريم كاملاً في ليلة واحدة، رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع.في اليوم الأول من هذا الشهر يجب على كل أسرة تايلاندية مسلمة التضحية برأس من الماشية؛ احتفالاً بالشهر الكريم، أمّا العائلات الفقيرة فتضحي بالطيور تعبيراً عن سعادتها بقدوم الشهر الكريم، في عادة من أكثر العادات الرمضانية غير المألوفة عبر العالم، وهو تقليد تايلاندي قديم يمارسونه منذ قرون.أمّا العادة الرمضانية الثانية غير المألوفة في تايلاند فتتمثّل في خروج النساء في مجموعات قبل الإفطار، وجُلوسهنّ أمام منازلهن وتناولهنّ الإفطار معاً، بينما الرجال لا يأكلون الطعام الذي تطبخه زوجاتهم، بل يأكلون الطعام الذي تطبخه زوجات الرجال الآخرين.رغم أن معظم المواطنين الهنود من الهندوس، فإن المواطنين الهنود المسلمين لديهم تقليد فريد من أشدّ العادات الرمضانية غير المألوفة غرابة حول العالم، حيثُ يقوم المسلمون في وقت السحور بطرق أبواب المواطنين الآخرين، وإيقاظ أي مسلم نائم في هذا الوقت، وهو تقليد موروث من ثقافة المدينة المغولية، وهو المعروف أيضاً باسم Zohridaars، ولكن يمارسه الآن عدد أقل من الناس، باستثناء أولئك الذين يعيشون في دلهي القديمة.في أوغندا، هناك عادة قديمة قد يراها البعض غير مناسبة لهذا الشهر، ولكن الشعب الأوغندي، خاصةً الرجال في قبائل "اللانغو"، ما زالوا يحتفظون بها إلى اليوم.