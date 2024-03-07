أغلى 60 دقيقة بتاريخ فيسبوك.. كم بلغت خسائر العطل الأخير؟

وفي يوم الثلاثاء الماضي، تفاجأ مستخدمو التطبيق الشهير حول العالم، بخروج حساباتهم الشخصية بشكل مفاجئ، مع صعوبة تسجيل الدخول مجددا.وكان العطل قد أصاب أيضا التطبيقات الأخرى المتعلقة بـ"ميتا" وهي ماسنجر وإنستغرام.وبدأت خدمات فيسبوك وإنستغرام في العودة بشكل تدريجي بعد انقطاع بدأ في حدود الساعة 5 مساء الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024 وانتهى في حدود الساعة 6.30 مساءً من نفس اليوم.وبعد العطل، كان سعر سهم Meta قد تراجع بنحو 1.54%، ما يعادل خسارة يومية بمقدار 7.67 دولار في سعر السهم ليهبط إلى 490.52 دولار، ما يعني خسارة إجمالية تقدر بـ19.296 مليار دولار في ساعة فقط (321.6 مليون دولار في الدقيقة) من القيمة السوقية لشركة ميتا Meta والمقدرة بـ1.253 تريليون دولار.