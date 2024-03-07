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بيوم المرأة العالمي 2024.. كيف تحتفل الدول بالمناسبة المميزة؟
منوعات
2024-03-07 | 09:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
70 مشاهدة
اليوم العالمي للمرأة 2024، مناسبة دولية لتأكيد دور المرأة وتأثيرها في المجتمع.
وفي هذه المناسبة يتذكر الجميع اسم الناشطة الألمانية (كلارا زيتكين) التي بذلت جهودا كبيرة من أجل حقوق المرأة واستغلت حضورها في مؤتمر دولي للمرأة العاملة في الدنمارك عام 1910 لتطالب بتخليد مناسبة يوم عالمى للمرأة،
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ولكن بدأت الأمم المتحدة تحتفل سنويًا به في عام 1975.
وفي السطور التالية نستعرض 10 طرق للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
امريكا
يوم 8 مارس/ آذار ليس عطلة رسمية في أمريكا، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هناك بعمل مؤتمرات وفعاليات بهدف جذب الانتباه إلى إنجازات النساء.
الصين
اعترفت الصين باليوم العالمي للمرأة للمرة الأولى عام 1949، وتشجع أصحاب الأعمال على منح الموظفات الإناث نصف يوم عطلة، وعلى جانب آخر يتبارى الرجال في شراء الهدايا للنساء تقديرا لدورهم في بناء العائلة ونهضة المجتمع.
روسيا
قررت روسيا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بشكل مختلف إذ جعلته عطلة رسمية وطنية، إلا أن اللافت للنظر هو عدم الاهتمام بشراء الهدايا للنساء في هذه المناسبة.
ايطاليا
في 8 مارس من كل عام، يحتفل الشعب الإيطالي باليوم العالمي للمرأة بشكل رائع ومميز، حيث يتبادل النساء الزهور الصفراء، باعتبارها الرمز المختار ليوم المرأة العالمي في هذا البلد، ويعتقد أنها ترمز إلى قوة الإناث، ويتم تبادل الزهور بين النساء كرمز للتضامن.
رومانيا
الاحتفال في رومانيا باليوم العالمي للمرأة بتشابه مع عيد الأم، حيث يزور الرجال أمهاتهم والجدات، ويتم إهداء البطاقات الرقيقة وباقات الزهور.
الاستراليا
الأستراليون يحتفلون بيوم المرأة العالمي منذ عقود طويلة من خلال المسيرات التي أصبحت منتشرة بشكل خاص منذ فترة السبعينيات، وتكثر الفعاليات التي تضم نساء بارزات في مجالاتهن، يتحدثن عن المساواة ودعم المرأة.
تشيلي
تخرج النساء في مظاهرة بالعاصمة سانتياغو، وتعلو هتافات وأصوات الطبول.
الأرجنتين
يتم الاحتفال بمنح النساء الهدايا، ولكن في السنوات الأخيرة كثرت الحركات الاحتجاجية، التي تطالب بحقوق المرأة والمساوة في الأجور مع الرجل وحمايتها من العنف.
بريطانيا
يقام في بريطانيا مهرجان نساء العالم على مدى 3 أيام في لندن، حيث يناقش النشطاء والفنانون القضايا التي تواجه النساء عالميا.
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