Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق جديد يخص انضمام صلاح للدوري السعودي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طرق عليك اتباعها لتجهز جسدك لصيام شهر رمضان.. هل تعرفها؟

منوعات

2024-03-07 | 09:44
طرق عليك اتباعها لتجهز جسدك لصيام شهر رمضان.. هل تعرفها؟
777 مشاهدة

مع اقتراب شهر رمضان قد يتساءل الكثير منا كيف نجهز أجسادنا للصيام في الشهر الكريم؟ والجواب على هذا السؤال يكمن ببساطة في تعديل روتين الحياة شيئا فشيئا.

وفي هذا المقال سنقدم لكم بعض النصائح التي قد تساعد على تهيئة الجسم للصيام دون الشعور بالتعب.

ويشهد جسم الصائم في شهر رمضان تغيرات هرمونية للحفاظ على تزويد خلايا الجسم بحاجته من الطاقة اللازمة، ووفقا لخبراء الصحة، فإنه إذا قمت بإعداد جسمك بشكل صحيح فإن الصيام لن يكون مرهقا، وستستفيد قدر الإمكان من هذه العملية.

ولتجنب الأعراض الجانبية للصيام قدر الإمكان، والتي تشمل الصداع والإعياء والحرمان من النوم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تنظيم موعد النوم
من أهم الطقوس المتبعة خلال شهر رمضان وجبة السحور. وبالنظر إلى حقيقة أنه من الضروري عدم تفويت وجبة السحور من أجل تزويد الجسم بالطاقة الكافية طوال اليوم، فإن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي التدرب على النوم في وقت مبكر من الليل.

وبذلك، سيكون جسمك قادرا على الاستيقاظ باكرا من أجل السحور مع حصولك على قدر كاف من النوم.

خفض استهلاك القهوة

يبدأ الكثيرون يومهم بشرب فنجان من القهوة، وهو ما قد يجعلهم يعانون من الصداع الشديد في الأيام الأولى من الصيام.

ولذلك، يوصي الخبراء بخفض استهلاك الكافيين تدريجيا، بدءا من القهوة إلى الشاي والمشروبات الغازية، وتعويضها بالقهوة منزوعة الكافيين أو عصائر الفواكه الطازجة.

تناول وجبات قليلة
من المهم تعويد الجسم، قبل شهر رمضان، على استهلاك وجبات متوازنة توفر الطاقة للجسم لفترات طويلة.

وينصح بتقليل الوجبات إلى وجبتين أو ثلاث في اليوم بحيث تحتوي على أغذية بطيئة الهضم، ما يساعد على الوقاية من هبوط السكر الحاد، والامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة.

الإفطار المبكر
يوصي الخبراء ببدء تناول وجبة الإفطار مبكرا في الأيام التي تسبق شهر رمضان من أجل جعل الجسم يتكيف مع وجبة السحور.

الامتناع عن الوجبات الدسمة:
يجب الابتعاد عن المأكولات التي تتطلب مجهودا لهضمها، مثل الحلويات، والمقالي، ومنتجات الحليب الكاملة الدسم، والتركيز على تناول الاغذية السهلة الهضم، مثل السلطات، والفواكه، والحبوب الكاملة.

محاولة تقليل التدخين قبل رمضان
الانقطاع المفاجئ أثناء النهار عن النيكوتين يشكل سببا هاما للصداع والإعياء الذي يمكن أن يعاني منه الصائم طوال شهر رمضان. وفي حال لم تنجح في التوقف عن التدخين قبل رمضان، فحاول خفض عدد السجائر التي تدخنها أثناء النهار تدريجيا كي تعود جسمك على الانقطاع عن التدخين في نهار رمضان.

إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان جسمك قادرا على تحمل ضغط الصيام لمدة شهر متواصل، فإنه سيكون من الأفضل استشارة طبيب والقيام بالفحوصات الضرورية ليرشدك حول مدى قدرة جسمك على تحمل الصيام، وخاصة أولئك الذين لديهم حالات صحية مثل مرض السكري أو الحمل.

جهز نفسك ذهنيا
إلى جانب إعداد جسمك قبل بدء صيام شهر رمضان، من المهم بنفس القدر إعداد نفسك عقليا أيضا. ويمكن ذلك من خلال فهم دوافع الصيام ومعرفة القدر الكبير من الفوائد الصحية لهذه الممارسة. وهذا يمكن أن يساعدك على تطوير عادات يومية تجعلك لا تشعر بالتغييرات التي سيشهدها روتين حياتك فجأة.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
استديو Noon
Play
استديو Noon
عيد المرأة 7-3-2024
07:00 | 2024-03-07
Play
عيد المرأة 7-3-2024
07:00 | 2024-03-07
Morning Live
Play
Morning Live
تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل - حلقة ٢٣٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-07
Play
تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل - حلقة ٢٣٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
Play
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد المرأة 7-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-07
Play
عيد المرأة 7-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
Play
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
Play
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
Play
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Play
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Celebrity
Play
Celebrity
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04
Play
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
Play
استديو Noon
عيد المرأة 7-3-2024
07:00 | 2024-03-07
Play
عيد المرأة 7-3-2024
07:00 | 2024-03-07
Morning Live
Play
Morning Live
تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل - حلقة ٢٣٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-07
Play
تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل - حلقة ٢٣٠ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
Play
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد المرأة 7-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-07
Play
عيد المرأة 7-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
Play
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
Play
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
Play
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Play
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Celebrity
Play
Celebrity
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04
Play
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.