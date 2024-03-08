ليست إيطاليا.. تعرف على الدولة الأكثر استهلاكاً للبيتزا

ونشأت البيتزا في إيطاليا، وأصبحت خياراً متقدماً عند محبي الوجبات السريعة في العديد من البلدان، لذا فإن السؤال هنا هو ما هي الدولة الأكثر استهلاكاً للبيتزا؟ والجواب سوف يفاجئك، فإيطاليا ليس لها أي صدارة في استهلاكها والمثير للدهشة أن الجواب هو النرويج.مع عدد سكان صغير يبلغ حوالي 5.5 ملايين نسمة، تتصدر النرويج قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للبيتزا سنويا، وتشير التقديرات إلى أن كل شخص في البلاد يستهلك حوالي 5 كجم من البيتزا كل عام.إذا أتيحت لك الفرصة لزيارة الترويج، فسوف تلاحظ وجود مطعم بيتزا في كل زاوية. ومن المثير للاهتمام أن النرويجيين لا يستهلكون البيتزا في المطاعم فحسب، بل يحضرون الكثير من البيتزا إلى المنزل في شكل مجمد "جرانديوسا" هي البيتزا المجمدة الأكثر شعبية.وتلي النرويج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تناول 350 شريحة بيتزا كل ثانية، ثم المملكة المتحدة، حيث يتناولها نصف سكان البلاد مرة واحدة على الأقل كل عشرة أيام.*لماذا تحظى البيتزا بشعبية كبيرة؟تحظى البيتزا بشعبية كبيرة في العالم لعدة أسباب، أحد أهم الأسباب هو أنها رخيصة وسهلة الصنع، كما أنها مريحة للمعدة ويمكن حملها بسهولة إلى أي مكان وتناسب مختلف الأذواق، وتعتبر البيتزا من الأكلات الاجتماعية التي يمكن مشاركة كل شريحة بيتزا فيها بسهولة.*لماذا تسمى البيتزا بهذا الاسم؟في وقت سابق، كان المتحدثون باللغة الإنجليزية يطلقون على البيتزا اسم "فطيرة الطماطم"، وفي ثلاثينات القرن العشرين تم إدراج مصطلح البيتزا في اللغة الإنجليزية، وتُسمى بعض الأنواع الإقليمية للبيتزا بفطيرة الطماطم ويعتقد أيضا أن كلمة بيتزا تطورت من الكلمة اليونانية بيتا، والتي تعني فطيرة. علاوة على ذلك، يعتقد بعض المؤرخين أن البيتزا مشتقة من الكلمة اللانغو باردية بيزو، والتي تعني قضمة.