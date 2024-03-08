انتخابات بلدية إسطنبول تنفرد بأطول ورقة اقتراع بتاريخ البلاد

وتشهد بطاقة الاقتراع في إسطنبول منافسة بين 22 حزبا سياسيا و27 مرشحا مستقلا، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام الناخبين.ووصل عدد المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات التي ستعقد في 31 اذار 2024، إلى 49 شخصا بينهم 22 مرشحا حزبيا و27 مرشحا مستقلا.ومن بين المرشحين البارزين في السباق الانتخابي في إسطنبول مراد كوروم عن حزب العدالة والتنمية، وبوغرا كافونجو عن حزب الجيد، وإكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين الذين يعكسون طيفا واسعا من الآراء والسياسات.