يمكن التحدث معها.. الذكاء الاصطناعي يعيد "مارلين مونرو" للحياة

ويرجع السبب في ذلك إلى التقدم التكنولوجي؛ حيث تم تطوير برنامج يسمى Digital Marilyn يمكن من خلاله التفاعل والتحدث مع مارلين مونرو الرقمية.وفي مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا، الذي عُقد في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة الماضي، قابل عشاق ومحبو الأيقونة الأميركية بعد أكثر من 60 عاماً على رحيلها نسخة رقمية منها، وأطلق عليها اسم "Digital Marilyn"، بمساعدة الذكاء الاصطناعي.وطلت النسخة الرقمية على شاشة كمبيوتر، وهي ترتدي قميصاً أسود وظهرت بتسريحة شعرها الأشقر المألوفة.كما أنها استطاعت التحدث بصوتها الهامس المعتاد والتعبير عن مشاعرها، مثل الابتسامة رداً على الثناء الذي تلقته.وتم إجراء تجربة حديثة؛ حيث طلب من "Digital Marilyn" تحديد دورها السينمائي المفضل، واختارت شخصية "شوغر" في الفيلم الكوميدي "سام لايك إت هوت" الذي صدر عام 1959.وبعد لحظة من الصمت والتأمل، أجابت بأنها ترى الشخصية المغرية والضعيفة في نفس الوقت كـ"دور صعب، ولكن يستحق العناء".كما اقترحت مشاهدة أفلام كوميدية أخرى مثل "جنتلمين بريفر بلوندز".وكان قد تم تصميم "Digital Marilyn" بواسطة شركة "سول ماشينز"، وهي شركة متخصصة في تصميم شخصيات رقمية واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع "أوثينتيك براندز غروب".ويستخدم Digital Marilyn تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق ومحرك GPT-3.5 من OpenAI لإنشاء تجربة تفاعلية تشبه الحوار مع مارلين الحقيقية.ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم تجربة فريدة للمعجبين؛ حيث يمكنهم طرح الأسئلة والاستماع إلى إجابات مشابهة لما كانت مارلين تجيب به في الواقع.والجدير بالذكر أن Digital Marilyn ليس مجرد روبوت يكرر الكلمات، بل هو برنامج مصمم ليبدو ويتصرف بشكل مشابه لمارلين مونرو.ويمكن للبرنامج أيضًا تعديل ردوده بناء على ما تقوله، مما يعزز التجربة التفاعلية ويجعلها تشبه المحادثة الحقيقية.وتعتبر هذه التكنولوجيا مبتكرة وتسمح للأشخاص بالاستمتاع بتفاعل مع مارلين مونرو والتواصل معها بطريقة جديدة ومثيرة.