لبنانية تتوج وصيفة أولى لملكة جمال العالم

حصلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024.

وجاء ذلك خلال النسخة 71 من المسابقة المقامة في الهند، وذلك بعد تألقها في المنافسات الأخيرة ووصولها إلى التصفيات الأخيرة بين 4 متسابقات.

وتوجت ياسمينا زيتون بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم والذي حصلت عليه التشيكية كريستينا بيسكوفا، وذلك بعد المنافسات الأخيرة في الجائزة المقامة في مدينة مومباي.

وقالت زيتون في كلمتها إن "كل سيدة لها جمالها الخاص وبطريقتها الخاصة، وهذه الاختلافات هي السبب في تواجد المتسابقات المختلفات في هذه المنافسة".

ووجهت أيضاً كلمة إلى المشاهدات وطلبت منهم أن يعبرن عن أنفسهن بطريقتهن الخاصة لأن هذا ما يجعلهن فريدات وجميلات.