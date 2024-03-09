للمرة الأولى.. "بلسم حسين" على مسرح ملكة جمال العالم

شاركت ملكة جمال العراق بلسم حسين، للمرة الأولى على مسرح ملكة جمال العالم في الهند

وكتبت حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، "الحمد الله استطعت أمثل بلدي العراق لأول مرة على مسرح ملكة جمال العالم".

وأضافت "فخورة جدا بهذا الحدث فخورة بكل معنى الكلمة"، مستدركة بالقول "رغم الدعم كان لي قليل لكن يبقى العراق كبيرا".

وأعربت ملكة جمال العراق عن شكرها لـ"كل شخص دعمني وساعدني شكرا يارب"، معتبرة أن "المرأة العراقية قوية وموجودة بكل محافل العالم".

وتعمل بلسم حسين البالغة من العمر 26 عاماً، مقدمة في قناة السومرية الفضائية، وقد أطلّت في عدة برامج منها برنامج Morning Live الصباحي وكان يا مكان، متخذة من التنمية وتطوير الإعلام العراقي هدفاً لها.