الطقس قد يؤخر رؤية هلال رمضان.. توضيح من مركز الفلك الدولي (صور)

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الدكتور/عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية يتكلم عن هلال شهر #رمضان_مبارك #رمضان pic.twitter.com/1x2Q5t89mE
— مكشات الخليج (@MekshatAlkhali) March 9, 2024
شاهد بالفيديو||
الدكتور/عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية يتكلم عن هلال شهر #رمضان_مبارك #رمضان pic.twitter.com/1x2Q5t89mE
المحكمة العليا تدعو العموم إلى تحري رؤية هلال شهر #رمضان مساء غدٍ الأحد
29 من شهر شعبان
موافق10مارس2024
متوقع ان يتواجد غطاء سحابي بنسب مختلفه على اجزاء واسعه من شمال الرياض الى القصيم وحائل والأجواء صافيه على بقية مناطق المملكة يمكن رؤية الهلال 🌙 من خلالها بمشيئة لله تعالى pic.twitter.com/38bEJNa0DJ
— عبدالعزيزالعتيبي🇸🇦 (@Abdazizaotaibi) March 9, 2024
المحكمة العليا تدعو العموم إلى تحري رؤية هلال شهر #رمضان مساء غدٍ الأحد
29 من شهر شعبان
موافق10مارس2024
متوقع ان يتواجد غطاء سحابي بنسب مختلفه على اجزاء واسعه من شمال الرياض الى القصيم وحائل والأجواء صافيه على بقية مناطق المملكة يمكن رؤية الهلال 🌙 من خلالها بمشيئة لله تعالى pic.twitter.com/38bEJNa0DJ
pic.twitter.com/WgO6yxGunJ
— عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 10, 2024
pic.twitter.com/WgO6yxGunJ