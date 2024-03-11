تناولها في السحور.. قائمة بمشروبات تساعد على الحماية من العطش

ويصوم المسلمون خلال شهر رمضان عدد ساعات طويلة تختلف باختلاف البلدان، لذا من المهم الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة التي تسهم في الشعور بالعطش وانتقاء أنواع المشروبات والأطعمة التي تدعم الجسم خلال الصيام.وتتضمن قائمة المشروبات التي ينصح بتناولها خلال رمضان، وخصوصا خلال فترة السحور، ما يلي:قمر الدينمشروب صحي مقاوم للعطش، وهو من أشهر المشروبات المرتبطة بشهر رمضان، ويحضر بنقع قطع من قمر الدين في ماء دافئ ليذوب بها معجون المشمش، مع عدم إضافة السكر.الخروبمن المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، وهو مشروب طبيعي يفضل تناوله في السحور أو بين الإفطار والسحور، كونه يرطب الجسم ويقلل العطش في نهار رمضان.الحليب بالتمرمن أفضل المرطبات للجسم ويساعده على مقاومة العطش، كما أن إضافة الحليب للتمر يحول الأخير لمشروب غني بالطاقة ويزيد من الإحساس بالشبع.اللبن الرائبيقلل الإحساس بالحموضة والشعور بالجفاف والعطش، وبالتالي يرطب الجسم لساعات خلال الصوم.الكركديه الباردمنقوع الكركديه البارد المخفف قليل السكر يقي من الجفاف والعطش أيضا.المشروبات العشبيةتتضمن قائمة المشروبات العشبية الينسون والنعناع والبابونج والزنجبيل الخام المحلى بالعسل، مع تجنب تحليتها بالسكر لأنه يقلل امتصاص الجسم للماء.الماءأفضل المشروبات للجسم على الإطلاق، مع العلم أن الجسم يحتاج إلى لترين من الماء ويفضل توزيعها بشكل تدريجي وصحي خلال الفترة بين الإفطار والسحور.