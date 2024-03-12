تركيا.. فرق نسائية تقرع طبول السحور في رمضان (فيديو)

DAVULCULAR MESAİYE BAŞLADI
Sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı. Mersin Erdemli'de 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk sahurunda vatandaşları kadın Ramazan davulcuları manilerle uyandırdı. pic.twitter.com/s3TlCQkrfd
— BENGÜ TÜRK (@benguturktv) March 11, 2024
DAVULCULAR MESAİYE BAŞLADI
Sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesailerine başladı. Mersin Erdemli'de 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk sahurunda vatandaşları kadın Ramazan davulcuları manilerle uyandırdı. pic.twitter.com/s3TlCQkrfd