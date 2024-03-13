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في 30 يوماً.. ماذا يطهر صيام رمضان بالجسم
منوعات
2024-03-13 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
610 مشاهدة
من بين أبرز المزايا الصحية التي يتم ذكرها عن صيام شهر رمضان، أنه يساعد الجسم على التخلص من السموم.
وزادت خلال الفترة الأخيرة المشكلات الصحية، التي يبدأ العديد منها في الأمعاء، وذلك بسبب تناولنا الأطعمة الملوثة، مما يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي، ويحدث سوء الهضم، وما يترتب عليه من مشاكل صحية كان من الممكن تجنبها.
ويقول محمد شوكت، الباحث في العلوم الغذائية بجامعة أسيوط، إن عملية تخليص الجسم من السموم، يساعد فيها الصيام بدرجة كبيرة، وذلك عبر عمليات بيولوجية تبدأ بالتدريج منذ اليوم الأول للصيام.
ويوضح شوكت الدور الذي يلعبه الصيام في تخليص الجسم من السموم عبر مراحل تبدأ من اليوم الأول، وهي كالتالي:
الأيام: 1-2
في اليوم الأول من الصيام، ينخفض مستوى السكر في الدم وينخفض ضغط الدم، ويتم سحب الجليكوجين من العضلات، مما يسبب بعض الضعف، ويمكن أن يسبب أيضاً الغثيان والصداع والدوخة، ويمكن أن تصبح آلام الجوع شديدة جداً خلال هذا الوقت.
الأيام: 3-7
في اليوم الثالث، يبدأ الجسم باعتياد الصيام ويحصل الجهاز الهضمي على الراحة التي يحتاجها، فتتجه طاقات الجسم نحو تطهير الجسم من السموم والشفاء، مما يؤدي إلى زيادة نشاط الجهاز المناعي.
ويتم تحويل الدهون في الجسم إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة في هذه المرحلة، وتبدأ الزيوت الزنخة بالخروج من الجسم، مما يترك الجلد مصابا بالبثور لبضعة أيام، وهذا جزء طبيعي من عملية التطهير.
الأيام: 8-15
بعد أسبوع واحد من الصيام، قد تتهيج الجروح والجروح القديمة وتسبب الألم، وذلك لأن الأنسجة الندبية القديمة ربما لم تتاح لها فرصة للشفاء في الماضي.
ولكن أثناء الصيام، يتم تحسين عملية شفاء الجسم بحيث تحاول الإصابات القديمة والمناطق الملتهبة الشفاء في غياب السموم الإضافية.
ويمكن أن تتأثر عضلات الساقين بشكل خاص لأن السموم تتراكم بشكل عام في الساقين، وعلى الرغم من عملية تطهير الجسم من الألم والسموم، قد تلاحظ أن لديك المزيد من الطاقة، واستيعاب جيد.
الأيام: 16-30
بحلول هذا الوقت، يكون الجسم متكيفاً جداً مع الصيام ويعرف كيفية التخلص من السموم في فترات قصيرة مما يؤدي إلى زيادة الطاقة في الجسم وزيادة قدرة العقل على الاستيعاب.
وبحلول الأسبوع الثالث، تكون عملية شفاء الأعضاء قد اكتملت، وبعد اليوم العشرين، يتأثر العقل بشكل إيجابي، ونتيجة لذلك، يتم الحصول على قدر أكبر من صفاء العقل وتوازن عاطفي أفضل، وهذا يساعد أيضا على تحسين الذاكرة والتركيز.
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